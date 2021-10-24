کرونا ۵ قربانی از یزد گرفت/مثبت شدن ۳۰۰ تست دیگر

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هزار و ۴۹ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۰۰ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۷ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند و ۲۶۳ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

سلمانی با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان های استان افزود: پنج بیمار در اردکان، یک بیمار در اشکذر، سه بیمار در بافق، یک بیمار در تفت، یک بیمار در خاتم، ۶ بیمار در مهریز، هشت بیمار در میبد و ۱۲ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

وی با اشاره به فوت پنج بیمار در شبانه روز گذشته عنوان کرد: متاسفانه یک بیمار در شهر مهریز و چهار بیمار در شهر یزد قربانی کووید -۱۹ شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۴۱۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۹۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.