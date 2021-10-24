ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

عادل مصدقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک سنگین در محور هراز و فیروزکوه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به پایان تعطیلات هم اکنون شاهد بار سنگین ترافیک هستیم.

وی با اشاره به اینکه در محورهای شرق استان تهران شاهد گره ترافیکی خاصی نیستیم گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده آبعلی سنگین است.

مصدقی از ترافیک سنگین در محور فیروزکوه نیز خبر داد و عنوان داشت: ترافیک سنگین در مسیر فیروزکوه به تهران محدوده شهر دماوند، آزادراه پردیس -تهران، محدوده کمرد -جاجرود، محور بومهن -تهران محدوده شمس آباد و پلیس راه جاجرود، محور فشم -زرردبند محدوده حاجی آباد، محور امام زاده داوود -تهران‌، آزادراه کرج -تهران محدوده آزادگان و آزادراه قم -تهران محدوده پل حرم -پل کاظمی گزارش می‌شود.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران بیان داشت: از رانندگان و مسافران عزیز می‌خواهیم در صورت عدم ضرورت، سفر خود را به تعویق بیاندازند.

وی عنوان داشت: رعایت فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب در دستور کار رانندگان قرار داشته باشد.