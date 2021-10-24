نیمه دوم را عادی بازی کردیم / دیدگاه جهان سومی در فوتبال داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا عصر امروز یکشنبه بعد از پیروزی مقابل نفت مسجدسلیمان در نشست خبری با اشاره به اینکه دو نیمه متفاوت داشتیم، گفت: نیمه اول فوق العاده خوب بودیم و تمام فضاها را خوب پوشش می‌دادیم اما در نیمه دوم بازی فوق العاده معمولی را از سمت ما شاهد بودیم.

وی ادامه داد: بازیکنان به دید اینکه سه امتیاز گرفته‌ایم و سه بر صفر جلو هستیم، بازی معمولی را انجام دادند که نشان از دیدگاه جهان سومی در فوتبال است.

سرمربی سپاهان در مورد انتقادهایی که در مورد محل برگزاری مسابقه انجام داده بود، اظهار کرد: مسئولیت در تیمی مثل سپاهان خیلی سخت است و باید از سازمان لیگ و فدراسیون، برنامه‌ریزی بهتری را شاهد باشیم.

سپاهان اصفهان در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصرامروز با ۳ گل تیم نفت مسجدسلیمان را شکست داد.