گرانی در مازندران ترمز برید/مسئولان مصوب می کنند و بازاریان وتو

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بازار برخلاف میل تنظیم بازاریها در جریان است و مسئولان پشت میزهای گرد و مستطیلی مصوبه میدهند و بازاریان و کسبه بی توجه، آن را وتو میکنند.
اولین ایستگاه گرانی از پیشخوان نانواییها کلید میخورد، نانوایان از نرخ گذاری تنظیم بازاریها ناراضی و گلایه دارند و برای جبران هزینهها، نسبت نانهای کنچدی به ساده را چندبرابر افزایش دادند.
یک شهروند ساروی میگوید: برای خرید چند قرص نان حداقل باید دو سری پخت نان در تنور در صف بایستیم چرا که نانوایان بیشتر نانهای کنجدی پخت میکنند.
اسماعیلی با بیان اینکه نرخ نانهای کنجدی دو برابر نرخهای مصوب است، افزود: برخی نانوایان با بزرگ کردن چانه نان و چند قاشق کنجد زدن، نانهای سنگک را تا هفت هزار تومان نیز به فروش میرسانند.
از نانواییها به سراغ سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذایی که میرویم، نابسامانیها به اوج میرسد، برچسب بسیاری از اجناس یا مخدوش شده و یا وجود ندارد، قیمتها در این فروشگاهها، دلخواه است و فروشندگان به دلار و ارز چشم دوختهاند.
بانوی خانه داری که برای خرید به فروشگاهی در خیابان فرهنگ ساری آمده است، به خبرنگار مهر میگوید: طی سالهای قبل با ۵۰۰ هزار تومان چند سبد انواع مایحتاج خانوار را تهیه میکردیم و اکنون چند قلم کالای کوچک مانند قند، رب، شیر و غیره میتوان تهیه کرد.
وی بااشاره به گرانی روز افزون وبی رویه گفت: قیمت رب گوجه از ۱۸ هزار تومان به ۳۴ هزار تومان رسیده و سایر اجناس نیز هر روز تغییر قیمت میدهند و به ناچار بسیاری از اقلام را از سفره حذف کردیم.
گرانی انواع میوه
خرید برخی از انواع میوهها نظیر موز، انار آبدار و حتی مرکبات نوبرانه برای خانوادههای کم درآمد به یک رؤیا مبدل شده است، قیمت موز و هویج از یارانه بالاتر رفته و هر کیلو انار شیرین ۳۰ هزار تومان، لیمو ۲۵ هزار تومان، نارنگی نوبرانه ۲۰ هزار تومان، سیب ۳۰ هزار تومان و...
از وانت بارهای حاشیه جادهها و خیابانها که به اصطلاح چوب حراج برای بارشان زدهاند نیز میوههای کمتر از ۲۰ هزار تومان نمیتوان خرید و شهروندان ضعف نظارت را مهمترین دلیل آشفتگی در بازار مطرح میکنند.
بازار پرحاشیه مرغ و تخم مرغ
مرغ طی یکسال اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سرگذاشت و از ۱۰ هزار تومان در نوروز سال قبل به ۴۰ هزار تومان در تابستان امسال رسید و با آنکه تا قبل از مهرماه نرخ مصوب به ازای هر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود اما یافتن مرغ با چنین قیمتی نتیجه بخش نبوده است.
طی روزهای اخیر نیز قیمت مرغ از نرخ مصوب ۳۱ هزار تومان فراتر رفته و با نرخ کمتر از ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان نمیتوان تهیه کرد.
شهروندان اعتقاد دارند نظارتی روی قیمتها صورت نمیگیرد و اوضاع برای کارگران مزدبگیر و شرکتی بیش از پیش سخت و طاقت فرسا شده است. یک بانویی که همسرش به عنوان جنگلبان فعالیت دارد، میگوید: همسر من به عنوان نیروی محافظ جنگل فعالیت میکند و در اوضاع گرانی و کرونایی، حقوقشان چندماه پی درپی با تأخیر پرداخت میشود.
محمدی با بیان اینکه مستأجر هستیم و بعد از سه ماه دیرکرد، بخش ناچیزی از حقوق واریز میشود، ادامه داد: اجاره منزل هم هر سال چندبرابر و نجومی میشود.
مرغداریها، کشتارگاههای طیور و غیره باید براساس مصوبه ستاد مرغ را عرضه کنند
حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صمت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلسه تنظیم بازار برای نظارت بر مصوبات قیمت مرغ تصمیماتی گرفته شده است، افزود: مرغداریها، کشتارگاههای طیور و غیره باید براساس مصوبه ستاد مرغ را عرضه کنند.
وی همچنین با بیان اینکه بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی و فروشگاهی با همکاری دستگاههای مختلف برگزار میشود، از بازدید هزار و ۷۸ واحد صنفی طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: ۷۷ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.
قوانلو یادآور شد: طی شش ماه گذشته در حوزه تنظیم بازار مرغ متخلفان بیش از ۵۲ میلیارد تومان جریمه شدند و نظارت بر واحدهای دیگر کسبی نیز صورت میگیرد.
درحال حاضر بازار مازندران ۲۵۰ بازرس و بهره گیری از نیروهای همکاری و ضابط رصد و نظارت میشود و این درحالی که بیش از ۱۶۰ هزار واحد صنفی در استان وجود دارد و شمار بازرسان متناسب با ظرفیت و نیاز استان نیست.
نانواییها زیر تیغ بازرسان
عباسعلی وفایی نژاد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واحدهای خبازی توسط بازرسان نظارت و کنترل میشود، عرضه آرد خارج شبکه، کم فروشی و تعطیلی خودسرانه تخلف دانست و گفت: این تخلف منجر به اعمال جریمه و کسری سهمیه آرد خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچ نانوایی حق تعطیلی خودسرانه را ندارد، افزود: در حال حاضر ماهانه حدود ۳۰ هزار تن آرد بین نانواییها توزیع میشود و سرانه هر شهروند حدود ۹ کیلوگرم آرد است.
با آنکه دستگاههای مختلف از تهیه مصوبات گوناگون برای برخورد با تخلف و نابسامانی در بازار خبر میدهند اما همچنان بازار و کسبه راه خود را میروند و گرانی درد مشترک همه اصناف و بازار است.
