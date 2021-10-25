آب چغندر برای فشارخون مفید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی اکسپرس، خوشبختانه می‌توان با تصمیم گیری در مورد رژیم غذایی، این مکانیسم مرگبار را معکوس کرد.

یکی از امیدوار کننده ترین موارد کاهش فشارخون بالا، آب چغندر است.

محققان در مطالعه‌ای به بررسی اثرات نیترات معدنی و مکمل چغندر بر فشار خون پرداختند. نیترات معدنی ترکیب فعال موجود در آب چغندر است.

محققان دریافتند مصرف نیترات معدنی و آب چغندر با تغییرات بیشتر در فشارخون سیستولیک نسبت به فشارخون دیاستولیک همراه بود.

محققان تاکید دارند این یافته‌ها باید در آزمایشات طولانی مدت و در افرادی که در معرض خطر بیشتر قلبی عروقی قرار دارند مورد آزمایش قرار گیرند.

فشار خون با دو عدد ثبت می‌شود. فشار سیستولیک (عدد بیشتر) نیرویی است که در آن قلب خون را به بدن پمپاژ می‌کند. فشار دیاستولیک (عدد کمتر) مقاومت در برابر جریان خون در رگ‌های خونی است. هر دو بر حسب میلی متر جیوه (mmHg) اندازه گیری می‌شوند.

اندازه گیری فشار خون بین ۱۲۰/۸۰ و ۱۴۰/۹۰ می‌تواند به این معنی باشد که اگر برای کنترل فشارخون خود اقدامی انجام ندهید در خطر ابتلاء به فشار خون بالا هستید.