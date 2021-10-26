روزنامه اسرائیلی خواستار حمایت از کودتا و رهبر کودتاچیان سودان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» چاپ تل آویو در واکنش به وقوع کودتا در سودان با انتشار یادداشتی نوشت که تحولات سودان نشان می‌دهد که باید از ارتش و ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامیان سودان حمایت شود، زیرا تمایل البرهان به تقویت روابط با ایالات متحده و اسرائیل بیشتر از حمدوک است.

این روزنامه اسرائیلی در گزارش خود درباره تحولات سودان تاکید کرد: «از میان همه کشورهای امضاکننده پیمان ابراهام، سودان تنها کشوری است که هنوز افتتاح دفتر نمایندگی را انجام نداده است.»

اسرائیل هیوم افزود: «مراسم رسمی اسرائیل و سودان برای امضای این توافق در کاخ سفید ممکن است خشم شدیدی را در خیابان‌های سودان که سال‌ها یکی از کشورهای پیشرو در اعمال سیاست‌های ضداسرائیلی بوده است، به همراه داشته باشد.»

به گفته این رسانه صهیونیستی، عبدالله حمدوک نخست وزیر پیشین دولت سودان کسی نبوده که برای عادی سازی روابط با اسرائیل کاری را دنبال کند، بلکه رهبری شورای نظامی به ریاست عبدالفتاح البرهان این موضوع را با فشار پیگیری می‌کرد.

این روزنامه همچنین به نقل از یک منبع اسرائیلی با انتقاد از موضع واشنگتن در قبال آنچه در سودان می‌گذرد، گفته است: «در شرایط کنونی ترجیح داده می‌شود از ارتش و فرماندهی آن که ریاست شورای حاکمیت انتقالی را بر عهده دارد حمایت شود نه نخست وزیر عبدالله حمدوک، چون کودتا اجتناب ناپذیر بود.»

حمایت این روزنامه اسرائیلی از وقوع کودتا و رهبر کودتاچیان سودان در حالی است که وقوع کودتا و بازداشت نخست وزیر این کشور، از جانب بسیاری از کشورها محکوم شده است.

صبح روز دوشنبه رسانه‌های منطقه‌ای خبر از وقوع کودتا در سودان دادند. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان را به همراه چهار وزیر و برخی رهبران ائتلاف «الحریه و التغییر» بازداشت کرده اند.

دولت فعلی سودان پس از اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ علیه «عمر البشیر» که موجب مداخله ارتش و عزل البشیر در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ شد، طی توافقی میان ارتش و ائتلافی از گروه‌های مدنی با عنوان «ائتلاف الحریه و التغییر» در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ بر سرکار آمد. ریاست این دولت توافقی موسوم به «شورای انتقالی» به فردی از نظامیان، «ژنرال عبدالفتاح البرهان» واگذار شد. عبدالله حمدوک هم که از طیف جنبش‌های مدنی بود به عنوان نخست وزیر تعریف شد. در واقع شورای انتقالی، نوعی شراکت در قدرت میان نظامیان و جامعه مدنی بود.

کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. در جامعه سودان از زمان استقلال ۱۹۵۶ تا کنون نظامیان بر سر قدرت بوده اند و جابجایی قدرت از طریق کودتا یک امر رایج در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه جدید نظامی منتقل شده است.