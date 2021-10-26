مسببان فوت ۴ کودک چابهاری منتظر برخورد قاطع قانون باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید معلم زاده انصاری در بازدید از محل جان‌باختن چهار کودک چابهاری بر اثر ریزش دیواره خاکی در روستای اسحاق بازار بخش پیرسهراب اظهار داشت: مطلع شدیم چهار کودک مظلوم که برای بازی به این کانال خاکی رفته بودند بر اثر ریزش بخشی از دیواره، به زیر آوار رفتند و جان‌باختند و امروز بازدید میدانی را انجام دادیم تا مقصران و مسببان این حادثه شناسایی شوند.

دادستان گفت: در این خصوص دستورات اولیه‌ای که صادر شد در راستای حصار کشی و پلمب این مکان بود که از تکرار حادثه‌های اینچنینی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: راجع به تشکیل پرونده قضائی دستورات لازم داده شده است و دستگاه قضائی با جدیت موضوع را بررسی می‌کند و همان‌طور مشخص است مسببان این حادثه چندین نفر خواهند بود که به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌شود، خصوصاً به پرونده شخصی که این گودبرداری غیراصولی و غیرمجاز را انجام داده است به طور ویژه رسیدگی خواهد شد.

مشهدی تاکید کرد: متأسفانه دهیار این حوزه می‌بایست تخلف انجام شده را به بخشداری شهرستان اطلاع می‌داد که این کار را انجام نداده است.

دادستان گفت: چون این کانال در حریم جاده حفر شده است، اداره راه و شهرسازی هم باید نظارت می‌کرد که در این زمینه هم کوتاهی شده است.

وی تاکید کرد: با قاطعیت با مسببان حادثه برخورد خواهد شد و در این مورد شعبه ویژه‌ای تعیین می‌شود. امیدواریم از بروز چنین حوادثی در حوزه شهرستان چابهار جلوگیری شود.

به گفته دادستان چابهار، اگر مسببان این حادثه جزو مسئولان باشند به طور قطع مصداق بارز ترک فعل بوده و مطابق دستورالعمل قوه قضائیه برخورد دقیق و قاطعی انجام خواهد شد.