زهرا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت تیم فوتسال بانوان اسفراین را تشریح کرد و اظهار داشت: تیم‌های گروه کیمیا اسفراین در لیگ برتر از بازیکنان تیم ملی و اسپانسرهای قوی بهره مند هستند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین ادامه داد: علی رغم تلاش‌های متعدد پس از رقابت‌های لیگ برتر فصل گذشته، تاکنون اسپانسر جذب نشد و اکنون از کمبود بازیکن رنج می بریم.

وی افزود: شرایط مالی همه جوانب را تحت تأثیر قرار داده و حتی برای سالن برگزاری مسابقات مشکلاتی وجود دارد.

خانی با تاکید بر اینکه اولویت نخست تیم برگزاری مسابقات در اسفراین است، گفت: اگر همراهی مسئولان نباشد مجبور هستیم برای برگزاری مسابقات به بجنورد عازم شویم که این امر هزینه‌ها را بسیار بالاتر می‌برد.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین تصریح کرد: برای جذب اسپانسر جلسات متعددی با نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شده اما تاکنون نتیجه نداشته است.

وی افزود: کادر تیم انتظار دارد در ازای زحمات بازیکنان، مسئولان شهر نگاه مثبتی به فعالیت این جوانان داشته باشند.

خانی با اشاره به کادرسازی صورت گرفته شده، گفت: اکنون برخی از بازیکنان را از رده‌های سنی پایین جذب کردیم که نشان می‌دهد آینده این رشته ورزشی در اسفراین درخشان است.

سرمربی تیم فوتسال بانوان اسفراین در انتها با اشاره به کم لطفی نسبت به ورزش بانوان، بیان کرد: با فعالیت این تیم در اسفراین دیدگاه مردم نسبت به ورزش بانوان تغییر کرد به طوری که پس از رقابت‌های لیگ برتر چند کلاس با حضور تعداد مناسبی از دختران برگزار شد.