تصحیح و احیا آثار آقانورالدین عراقی در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عباسی شامگاه دوشنبه همزمان با هفته فرهنگی اراک در مراسم رونمایی از کلان پروژه احیا تراث استان مرکزی گفت: پرداختن به مفاخر و مشاهیر علم و فرهنگ هر زاد و بومی یکی از مؤلفه‌های هویت ساز محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: برخی از مفاخر استان چهره بین المللی دارند و آوازه این بزرگان فراتر از مرزهای جغرافیایی است. اگر به دنبال فرهنگ سازی در جامعه هستیم باید عناصر هویت سازی جامعه را تقویت کنیم و شناساندن ظرفیت‌های گذشته و حال جامعه حرکت در همین راستاست.

وی تصریح کرد: آیت الله آقانورالدین عراقی از بزرگان علم و سیاست در تاریخ معاصر است و برخی از آثار ایشان هنوز به به صورت نسخه دست نویس یا سنگی وجود دارد. احیای این آثار می‌تواند قدم ارزنده‌ای باشد که به همت کانون خانه حکمت در حال انجام است.

در ادامه این مراسم محمود خدابخشی پژوهشگر تاریخ معاصر اراک و حجت الاسلام علیرضا اسفندیاری استاد سطح عالی حوزه علمیه در مورد جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی آقانورالدین به بیان نکاتی مستند به آثار و مکتوبات وی پرداختند.

گفتنی است «نورالایمان»، «القرآن و العقل»، «رساله بعض الحالات»، «الفواید العرفانیه»، «رساله فی العقاید» و «شرح دعای الصباح» آثار آقانورالدین عراقی در زمینه‌های مختلف علمی و سفرنامه هستند که احیا و تصحیح آنها در دست انجام است و تا پایان سال جاری به چاپ می‌رسند.