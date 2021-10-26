برنامه ویژه سرمربی پرسپولیس برای ضعف های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی روز چهارشنبه مقابل نساجی مازندران دومین دیدار خود در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر را برگزار می‌کند که کادر فنی این تیم همچنان دنبال کاهش نقاط ضعف خود هستند.

ترکیب پرسپولیس که با جدایی محمدحسین کنعانی زادگان، احمد نورالهی و شهریار مغانلو تغییراتی را در فصل جاری به همراه داشته است همچنان با ایده‌آل فنی مربیان این تیم فاصله دارد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس بازی‌های پرسپولیس را در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین برد سه بر یک مقابل فولاد خوزستان در هفته اول لیگ برتر برای بازیکنان خود به نمایش گذاشت تا آنها را با نقاط ضعف تیم بیشتر آشنا کند.

سرمربی پرسپولیس می‌خواهد بازیکنان تازه وارد نظیر رضا اسدی، حامد پاکدل و علی نعمتی هرچه زودتر با شیوه تاکتیکی سرخپوشان آشنا شده و با کمترین اشتباه فردی بازی کنند.

مربیان پرسپولیس معتقد هستند اگر این تیم بتواند تاکتیک‌های خود را در زمین پیاده کند بار دیگر می‌تواند قهرمانی‌های خود در لیگ برتر را ادامه دهد و نیازی به تمرکز روی نقاط ضعف و قوت حریفان ندارد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸ فردا چهارشنبه میزبان نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی است. دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فصل جاری همچنان بدون حضور تماشاگر در حال برگزاری است و زمان بازگشت هواداران به استادیوم‌ها نامشخص مانده است!