تعیین تکلیف هیات مدیره باشگاه پرسپولیس/ توصیه مشاور به وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی بازی‌های خود در رقابت‌های لیگ برتر را دنبال می‌کند که تکلیف هیأت مدیره این باشگاه همچنان نامشخص است.

حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان که قصد داشت پس از پایان بازی‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ درباره اعضای جدید هیأت مدیره سرخ‌ها تصمیم‌گیری کند پس از شکست سه بر صفر پرسپولیس مقابل الهلال عربستان چنین اقدامی را انجام نداد تا مجید صدری همچنان به عنوان سرپرست باشگاه امور جاری را پیگیری کند.

این در حالی است که پرسپولیس به دلیل بدهی ۵۸۰ هزار دلاری به گابریل کالدرون و خواکین که ۹۵ هزار دلار است با حکم فیفا از حضور در نقل و انتقالات تابستانی محروم شده است.

از این رو سرخ‌ها پس از جذب حامد پاکدل، علیرضا ابراهیمی، علی نعمتی، رضا اسدی و رضا دهقانی نتوانستند به خریدهای خود ادامه دهند تا کادر فنی این تیم منتظر باز شدن دوباره پنجره نقل و انتقالاتی شوند.

شاید اگر پرسپولیس با هیأت مدیره‌ای منسجم و مدیرعاملی که تکلیف خود را در امور جاری می‌دانست با محرومیت روبرو می‌شد منبع مالی مورد نیاز برای پرداخت به طلبکاران خارجی نیز زودتر فراهم می‌شد تا قهرمان پنج دوره متوالی لیگ برتر بدون هیچ مشکلی بازی‌های خود در لیگ برتر بیست و یکم را پیگیری کند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد حمید سجادی وزیر ورزش در حال انتخاب نهایی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود اما عدم تأیید برخی اسامی از سوی دستگاه نظارتی باعث تعویق در تعیین تکلیف هیات مدیره و مدیریت باشگاه شد.

بیژن ذوالفقار نسب پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس که به عنوان مشاور وزیر ورزش انتخاب شده است امروز چهارشنبه با حضور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه درباره آخرین وضعیت باشگاه با آنها گفتگو کرد. ذوالفقارنسب اصرار به انتخاب هرچه زودتر اعضای هیأت مدیره پرسپولیس دارد تا مشکلات مدیریتی پرسپولیس به حداقل برسد.

از قرار معلوم پیگیری‌های ذوالفقار نسب باعث شده تا سجادی تصمیم به اعلام قطعی اسامی هیأت مدیره جدید پرسپولیس تا پایان آبان ماه بگیرد و مدیرعامل سرخ‌ها نیز انتخاب شود.

صدری سرپرست فعلی پرسپولیس، حمیدرضا گرشاسبی و حبیب کاشانی همچنان مدیران عامل پیشین باشگاه بیشترین شانس را برای تصدی پست مدیرعاملی باشگاه دارند اما سجادی باز هم در حال بررسی اسامی سایر افراد است تا در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

این در حالی است که صدری با تامین بدهی باشگاه پرسپولیس به کالدرون حسن نیت خود را به وزارت ورزش نشان داده و امیدوار است سجادی در کنار معرفی اعضای هیات مدیره، حکم مدیرعاملی او را صادر کند.