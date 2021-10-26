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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

بازیکن باتجربه استقلال از هفته سوم شرایط بازی پیدا می‌کند

بازیکن باتجربه استقلال از هفته سوم شرایط بازی پیدا می‌کند

هافبک باتجربه تیم استقلال که به تازگی به این تیم بازگشته است، هنوز به میدان نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی بازیکن باتجربه‌ای که بعد از یک فصل دوری از آبی پوشان بار دیگر به این تیم بازگشته است، در دو هفته ابتدایی این فصل به میدان نرفته که این به دلیل عقب بودن شرایط بدنی وی از فرم ایده آل بوده است.

چشمی که بعد از بازگشتش به جمع آبی پوشان تمرینات بدنسازی خاصی را دنبال کرد، رفته رفته شرایط بدنی‌اش به فرم مطلوب نزدیک شده است و از هفته سوم شرایط بهتری پیدا کرده و این امکان برای او وجود دارد که در صورت نیاز به بازی گرفته شود.

آبی پوشان در هفته سوم میزبان تراکتور هستند و این امکان وجود دارد که چشمی برای دقایقی به عنوان بازیکن جانشین به میدان رفته تا به شرایط بازی نیز نزدیک شود.

شاگردان مجیدی که دو هفته نخست رقابت‌ها را با دو پیروزی مقابل هوادار و ذوب آهن به پایان رساندند، در هفته سوم میزبان تراکتور هستند که این دیدار از ساعت ۱۸ روز شنبه ۸ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5336107

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