  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

مراسم بزرگداشت شهید پیشرو و پیشتاز کرمانشاهی برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت شهید پیشرو و پیشتاز کرمانشاهی برگزار می‌شود

کرمانشاه- به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید سعید جعفری مراسم بزرگداشتی در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید سعید جعفری فرمانده سپاه کرمانشاه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مراسم بزرگداشت این شهید در کرمانشاه برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت شهید سعید جعفری طی روزهای چهارم و پنجم آبان ماه ساعت هشت شب در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام حمید رسایی، سردار حسنی و حاج صادق اشک تلخ برگزار می‌شود.

گفتنی است، مراسم بزرگداشت شهید سعید جعفری به همت بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی استان کرمانشاه و دانشگاه رازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5336121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها