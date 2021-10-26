به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید سعید جعفری فرمانده سپاه کرمانشاه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مراسم بزرگداشت این شهید در کرمانشاه برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت شهید سعید جعفری طی روزهای چهارم و پنجم آبان ماه ساعت هشت شب در مسجد امام خمینی (ره) دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام حمید رسایی، سردار حسنی و حاج صادق اشک تلخ برگزار می‌شود.

گفتنی است، مراسم بزرگداشت شهید سعید جعفری به همت بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی استان کرمانشاه و دانشگاه رازی برگزار می‌شود.