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۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

با حضور سرتیپ پاسدار حسین سلامی برگزار می‌شود؛

برگزاری یادواره شهید شاخص کشوری در استان کرمانشاه

برگزاری یادواره شهید شاخص کشوری در استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزاری یادواره شهید شاخص کشوری «سید محمد سعید جعفری»، ۴۴۰۰ شهید شهرستان کرمانشاه و شهدای مدافع حرم در استان خبر داد.

بهرام میرزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یادوار شهید شاخص کشور «سید محمد سعید جعفری»، ۴۴۰۰ شهید شهرستان کرمانشاه و شهدای مدافع حرم استان طی فردا چهارشنبه ۳ آبان خبر داد.

وی افزود: سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سخنران این مراسم خواهد بود و کربلایی سید رضا نریمانی مداحی این مراسم را انجام می دهد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه زمان برگزاری این مراسم را ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز چهارشنبه اعلام کرد و گفت: این مراسم در محل حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان برگزار می شود.

کد مطلب 4123495

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