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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۵

در پیامی؛

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان خودسیانی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان خودسیانی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام «ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی» گفت: این اسوه صبر و مقاومت همواره الگویی درخشان برای مادران این مرز و بوم خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسم‏ الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت «حاجیه خانم ماه منیر موحدی» مادر بزرگوار شهیدان والامقام «ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی» موجب تاثر و تاسف شد.

این اسوه صبر و مقاومت که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، فرزندان دلیر و رشید خود را روانه میدان جهاد و شهادت کرد و رنج فراق آنان را عزتمندانه به دوش کشید، همواره الگویی درخشان برای مادران این مرز و بوم خواهد بود.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم این مادر مومنه و مردم شهیدپرور استان اصفهان، برای آن سفر کرده علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم.

کد مطلب 5336126
زهرا علیدادی

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