به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام «ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی» گفت: این اسوه صبر و مقاومت همواره الگویی درخشان برای مادران این مرز و بوم خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسم‏ الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت «حاجیه خانم ماه منیر موحدی» مادر بزرگوار شهیدان والامقام «ناصر، علی محمد و مسعود خودسیانی» موجب تاثر و تاسف شد.

این اسوه صبر و مقاومت که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، فرزندان دلیر و رشید خود را روانه میدان جهاد و شهادت کرد و رنج فراق آنان را عزتمندانه به دوش کشید، همواره الگویی درخشان برای مادران این مرز و بوم خواهد بود.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم این مادر مومنه و مردم شهیدپرور استان اصفهان، برای آن سفر کرده علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارم.