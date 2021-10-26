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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۹

علوی:

در برخورد با خودروهای آلاینده دولتی و خودروی شهروندان فرق نگذاریم

در برخورد با خودروهای آلاینده دولتی و خودروی شهروندان فرق نگذاریم

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نسبت به اقدام برای مقابله با آلودگی هوا و برخورد با خودروهای آلاینده تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علوی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود گفت: همان گونه که آمار نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون تهران تنها ۲ روز هوای پاک داشته و با توجه به شروع ماه‌های آلودگی از عزیزان راهنمایی و رانندگی درخواست برخورد با خودروهای آلاینده را دارم.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر افزود: متأسفانه برخی خودروهای شهرداری و دیگر نهادها با وجود آلایندگی زیاد در شهر تردد می‌کنند و پلیس و مسئولان باید با این خودروها برخورد کنند و میان خودروهای مردم و دولتی فرق نگذارند.

علوی بیان کرد: مسئولان محیط زیست نیز باید با کارخانه‌های آلاینده برخورد کنند.

وی تاکید کرد: سال گذشته با وجود دورکاری و کم بودن ترافیک شاهد آلودگی هوا بودیم. امسال دورکاری ها لغو و مدارس در حال بازگشایی هستند و تهران شاهد ترافیک عجیبی است. لذا باید تمام توان خود برای رفع این بحران‌ها را به کار بگیریم.

کد مطلب 5336140
ساناز باقری راد

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