واژگونی پژو با ۴ کشته و ۱۴ مصدوم در محور جهرم- لار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسرو رزمجویی اظهار داشت: بامداد امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مواصلاتی لارستان- جهرم بلافاصله مأموران پاسگاه «چاتیز» به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پژو حامل ۱۶ سرنشین اتباع بیگانه و ۲ سرنشین ایرانی بوده که بر اثر بی‌احتیاطی راننده واژگون شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه در این حادثه ۴ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و ۱۴ نفر دیگر مجروح و راهی بیمارستان شدند، بیان کرد: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده اعلام کردند.

سرهنگ رزمجویی تصریح کرد: به رانندگان توصیه می‌شود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث مرگباری باشیم.