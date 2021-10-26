  1. استانها
  2. فارس
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۶

واژگونی پژو با ۴ کشته و ۱۴ مصدوم در محور جهرم- لار

واژگونی پژو با ۴ کشته و ۱۴ مصدوم در محور جهرم- لار

جهرم- فرمانده انتظامی جهرم گفت: واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مواصلاتی لارستان- جهرم چهار کشته و ۱۴ مجروح برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسرو رزمجویی اظهار داشت: بامداد امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مواصلاتی لارستان- جهرم بلافاصله مأموران پاسگاه «چاتیز» به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند یک دستگاه سواری پژو حامل ۱۶ سرنشین اتباع بیگانه و ۲ سرنشین ایرانی بوده که بر اثر بی‌احتیاطی راننده واژگون شده است.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه در این حادثه ۴ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و ۱۴ نفر دیگر مجروح و راهی بیمارستان شدند، بیان کرد: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده اعلام کردند.

سرهنگ رزمجویی تصریح کرد: به رانندگان توصیه می‌شود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث مرگباری باشیم.

کد مطلب 5336142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چرا کارگزاری تأمین اجتماعی جهرم کار مردم را راه نمی اندازد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها