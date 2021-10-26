صنایع روغن با کمبود «پالم» مواجهند/رسوب ٢۶٠ هزار تن روغن در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن روغن نباتی ایران، امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار تن روغن‌های بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان بخش خصوصی را تأمین نمی‌کند، گفت: دولت به بهانه‌های مختلف از جمله تغییر دولت، انتصاب وزیران، تغییر اولویت‌های ارزی، کمبود ارز و … از تخصیص ارز به روغن‌های رسوبی بخش خصوصی در بنادر سر باز می‌زند.

وی افزود: سیاست ارزی دولت در شش ماه دوم سال جاری نیز مشخص نیست و هر روز شایعاتی در زمینه تغییر نرخ ارز به گوش می‌رسد و بیم آن می‌رود ادامه وضعیت کنونی باعث برهم خوردن نظم کنونی در بازار روغن نباتی شود.

بیرشک با بیان اینکه دولت تا کنون به وعده‌های ارزی خود عمل نکرده است تصریح کرد: بارها و بارها در مکاتبات مختلف و نشست‌های حضوری شرایط صنعت روغن نباتی برای دولتمردان تشریح شده است و آنها قول مساعد برای حل مشکلات داده اند به طوری که درجلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر شخصاً دستور داد به سرعت مشکل ارزی روغن خام بررسی و تعیین تکلیف شود و صنعت روغن نباتی از بلاتکلیفی رهایی یابد اما متأسفانه تا کنون هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است.

وی افزود: نبود رویه مشخص در تصمیم گیری باعث شده واردکنندگان روغن خام هیچ گونه تمایلی به واردات نداشته باشند و عملاً خرید آتی روغن خام متوقف شده است. همچنین اعتبار واردکنندگان در بازارهای جهانی از بین رفته است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در خصوص وضعیت تأمین روغن خام مورد نیاز صنعت با توجه به عدم تخصیص ارز به بخش خصوصی گفت: بر اساس مصوبات موجود، شرکت بازرگانی دولتی وظیفه ذخیره سازی روغن خام (ذخایر استراتژیک) را دارد اما متأسفانه به دلیل نامناسب بودن ترکیب روغن‌های موجود این شرکت، صنعت روغن نباتی با چالش جدی برای تولید روغن مورد نیاز صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام شرکت بازرگانی دولتی موجودی روغن پالم این شرکت به کمترین میزان در چند سال اخیر کاهش یافته است و امکان توزیع مناسب روغن پالم در حال حاضر وجود ندارد و این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ هزار تن روغن پالم بخش خصوصی ماه هاست در بنادر کشور رسوب کرده و چشم انتظار تخصیص ارز است.

بیرشک نبود روغن خام را چالشی مهم برای صنعت روغن نباتی اعلام کرد و تصریح کرد: روغن پالم یک از مواد اولیه مهم برای تولید روغن‌های صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی است و بیم آن می‌رود اگر دولت در اسرع وقت ارز روغن‌های پالم موجود در بنادر را تخصیص ندهد تولید روغن صنف و صنعت و روغن سرخ کردنی با مشکل مواجه شده و عملاً متوقف شود.