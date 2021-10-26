فعالسازی توافقنامه تجارت آزاد با سوریه پس از ۱۱ سال

فرزاد پیلتن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد توافقنامه تجارت آزاد با سوریه، اظهار کرد: سال ۸۹ توافقنامه تجارت آزاد با سوریه امضا شد که به جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقت نامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفاً با پرداخت ۴ درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: علیرغم امضای این موافقتنامه اما به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی که به خاطر مسائل اقتصادی ۲ کشور وضع شد، عملاً امکان استفاده تجار از این موافقت نامه محدود شد.

وی ادامه داد: فعال سازی این موافقت نامه با سوریه که قرار است وزیر صمت بزودی در سفر به سوریه آن را عملیاتی کند به این معناست که تجار دو کشور در مبادلات بین ایران و سوریه از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی جاری مستثنی هستند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: در صورتی که موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه فعال شود، امکان بهره مندی پروژه‌ها از تسهیلاتی که در این موافقتنامه دیده شده و بخشی از ماشین آلات و تجهیزاتی که در خدمات فنی و مهندسی استفاده می‌شود، فراهم می‌شود.

۳ مشکل عمده تجارت با سوریه / امضای توافقنامه سه جانبه ایران، سوریه و عراق

پیلتن تصریح کرد: برای افزایش مبادلات تجاری با سوریه مشکلات دیگری وجود دارد؛ حمل و نقل کالا از طریق دریا، زمان بر است و همین مساله صادرات کالا به بازار سوریه را با هزینه مضاعفی همراه کرده است.

وی افزود: حمل و نقل کالا از طریق زمینی هم امکان پذیر نیست، زیرا کالاها از مسیر عراق باید به سوریه حمل شوند که نیازمند توافقنامه ۳ جانبه است که البته مقدمات امضای این توافقنامه فراهم شده ولی تا نهایی شدن زمان نیاز دارد.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مشکل بعدی مربوط به مبادلات بانکی است؛ در حال حاضر امکان تبادل پول بین تجار دو کشور از طریق سیستم بانکی فراهم نیست. استفاده از بقیه راهکارها و سازوکارها جهت تبادل پول، هزینه‌هایی را به تجار ۲ کشور تحمیل می‌کند که به دنبال پیدا کردن راه حلی برای آن هستیم.

صادرات ۷۵ میلیون دلاری در ۶ ماه اول ۱۴۰۰

وی در مورد سفر وزیر صمت به سوریه، اظهار کرد: سفر آینده آقای فاطمی امین به سوریه می‌تواند کمک خوبی به تسهیل تجارت بین دو کشور کند؛ همزمان با این سفر کمیته‌های بازرگانی و صنعتی نیز برگزار خواهد شد.

پیلتن در مورد میزان تجارت با سوریه، گفت: در سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم. همچنین در ۶ ماه نخست امسال میزان صادرات به این کشور حدود ۷۵ میلیون دلار بود که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.

افزایش حجم مبادلات تجاری به ۲ میلیارد دلار تا ۱۴۰۴

وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا سال ۱۴۰۴، حجم مبادلات بین ایران و سوریه باید به ۲ میلیارد دلار برسد.

پیلتن گفت: البته رسیدن به این هدف مشروط به حل مشکلات و تأمین الزاماتی همچون همکاری همه دستگاه‌های مسئول در تجهیز زیرساخت‌های تجاری از جمله گمرک، اتاق‌های بازرگانی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان کشتیرانی، شرکت‌ها و انجمن‌ها و تجار است.