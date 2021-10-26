۱۰۰هزار میلیاردتومان تامین مالی حوزه صنعت از سوی بانک ها

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران در برنامه افتتاحیه نمایشگاه و همایش فرصت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر با بیان اینکه سال گذشته رویدادی با محوریت بانک ها برای تامین مالی و بحث فناوری و حوزه دانش بنیان برگزار شد گفت: امسال این نمایشگاه فرصت بزرگی برای توسعه کشور با محوریت مناطق آزاد است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تحقق تامین مالی بانک ها را در گرو ارزیابی دقیق بازار کار، فناوری و تکنولوژی، مدیریت و توان مالی قابل قبول عنوان داشت و تصریح کرد: نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر با دارا بودن تمامی موارد ارزیابی، بازار بسیار پر رونقی را به خود اختصاص داده اند.

وی در ادامه این مطلب گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰ بازار کار در حوزه انرژی نمودار صعودی را طی می کند.

حجت الله صیدی اظهار داشت: در کنار تمام معایب تحریم ایجاد فرصت برای سازندگان داخلی یکی از برکات تحریم ها بوده و فرصت های بیشماری برای سرمایه گذاری پیش رو است که در صورت بستر سازی برای سازندگان داخلی و تامین مالی آنها ،کسب و کارها به نحو مطلوبی توسعه خواهد یافت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه بازاریابی خوب، سرمایه گذاری درست و تلاش بیشتر برای عملیاتی شدن طرح ها در مناطق آزاد به عنوان فرصت های اقتصادی کشور زمینه ساز رقم خوردن اتفاقات بزرگ خواهد بود آمادگی نظام بانکی را برای تامین مالی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی برای هدف گذاری های صحیح و رسیدن به نتایج مطلوب اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بانک ها در سال بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار در زمینه های مختلف تامین مالی مستقیم می کنند گفت: در سال گذشته بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت و امسال تنها در نیمه اول نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از سوی بانک ها انجام شده که تا پایان سال این رقم در راستای توسعه کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

حجت الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را توجیه و توسعه پذیرترین کسب و کار ها برشمرد و مطرح کرد: امید است که با حضور و مدیریت جهادی دکتر سعید محمد و محوریت مناطق آزاد کشور تامین مالی طرح های صنعتی و تولیدی بیش از پیش محقق شود و با همکاری صندوق توسعه ملی به این امر مهم دست یابیم.

وی در پایان با تاکید بر نقش مناطق آزاد در توسعه ملی کشور از مسئولان مربوطه خواست تا با حمایت و همکاری مسیر استفاده از چنین ظرفیت هایی را هموار سازند.