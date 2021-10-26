کشته شدن یک قلاده خرس قهوه ای در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمودی اظهار کرد: این حیوان که به علت تشنگی شبانه به یکی از روستاهای بخش زرنه ایوان نزدیک شده بود توسط یکی از دامداران منطقه مشاهده و مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

وی افزود: این دامدار پس از شلیک گلوله و با اطمینان از مرگ خرس، اقدام به دفن مخفیانه این حیوان کرده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایوان یادآور شد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از دریافت گزارشات مردمی، با دستور ویژه رئیس دادگستری بخش زرنه مبنی بر بررسی فوری موضوع تا کشف زوایای جرم با انجام تحقیقات ویژه فرد ضارب را شناسایی کردند.

محمودی اضافه کرد: پرونده فرد مورد نظر برای سیر مراحل قانونی به دادگستری بخش زرنه ارسال شده است.