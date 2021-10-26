رصد عملکرد کارکنان نیروهای مسلح در «سامانه اشراف کلی فرماندهی»

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز(سه‌شنبه) در مراسم تقدیر از فرماندهان و مسئولان سازمان‌ها، نیروها و یگان‌های موفق‌تر نیروهای مسلح اظهار داشت: سامانه‌ای تحت عنوان «اشراف کلی فرماندهی» از حدود ۱۵ سال پیش با تدبیر فرمانده معظم کل قوا آغاز به کار کرده است.

وی بیان کرد: درواقع همه مدیران و فرماندهان هر سه ماه یکبار عملکردشان را طی پاسخ به سوالاتی که از آنان در حوزه کاری‌شان می‌شود، گزارش می‌دهند و این پاسخ‌ها توسط ناظران و بازرسان مورد ارزیابی میدانی قرار می‌گیرد که هدف کلی از این کار، ارتقاء توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در این جهت سال به سال این آمادگی‌ها و توانمندی‌ها رو به رشد است و با کار دقیق و ارزیابی میدانی، فرماندهان و مدیرانی که بیشترین رشد را داشتند یا توانستند بیشترین امتیاز را کسب کنند، در جشنواره مالک‌اشتر مورد قدردانی قرار می‌گیرند.

سرلشکر باقری افزود: این جشنواره سالی یکبار برگزار می‌شود و امسال، سال دوازدهم است و حدود ۴۴ نفر از فرماندهان و مدیران برتر در سطوح مختلف انتخاب شدند و این اقدام باعث می‌شود تا همه فرماندهان و مدیران تلاش کنند به این جایگاه برسند و این مسابقه باعث شده که تلاش جهادی بین کارکنان نیروهای مسلح به وجود آید.

وی متذکر شد: در سال‌های قبل این مراسم در محضر فرمانده معظم کل قوا برگزار می‌شد و فرماندهان و مدیران برتر مورد قدردانی قرار می‌گرفتند اما دو سال است که به دلیل بیماری کرونا، این مراسم در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می‌شود.