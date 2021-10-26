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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

سرلشکر باقری مطرح کرد؛

رصد عملکرد کارکنان نیروهای مسلح در «سامانه اشراف کلی فرماندهی»

رصد عملکرد کارکنان نیروهای مسلح در «سامانه اشراف کلی فرماندهی»

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سامانه «اشراف کلی فرماندهی» از ۱۵ سال پیش با تدبیر رهبری آغاز به کار کرده و همه مدیران و فرماندهان هر سه ماه یکبار عملکرد خود را در این سامانه گزارش می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز(سه‌شنبه) در مراسم تقدیر از فرماندهان و مسئولان سازمان‌ها، نیروها و یگان‌های موفق‌تر نیروهای مسلح اظهار داشت: سامانه‌ای تحت عنوان «اشراف کلی فرماندهی» از حدود ۱۵ سال پیش با تدبیر فرمانده معظم کل قوا آغاز به کار کرده است.

وی بیان کرد: درواقع همه مدیران و فرماندهان هر سه ماه یکبار عملکردشان را طی پاسخ به سوالاتی که از آنان در حوزه کاری‌شان می‌شود، گزارش می‌دهند و این پاسخ‌ها توسط ناظران و بازرسان مورد ارزیابی میدانی قرار می‌گیرد که هدف کلی از این کار، ارتقاء توان و آمادگی رزمی نیروهای مسلح است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در این جهت سال به سال این آمادگی‌ها و توانمندی‌ها رو به رشد است و با کار دقیق و ارزیابی میدانی، فرماندهان و مدیرانی که بیشترین رشد را داشتند یا توانستند بیشترین امتیاز را کسب کنند، در جشنواره مالک‌اشتر مورد قدردانی قرار می‌گیرند.

سرلشکر باقری افزود: این جشنواره سالی یکبار برگزار می‌شود و امسال، سال دوازدهم است و حدود ۴۴ نفر از فرماندهان و مدیران برتر در سطوح مختلف انتخاب شدند و این اقدام باعث می‌شود تا همه فرماندهان و مدیران تلاش کنند به این جایگاه برسند و این مسابقه باعث شده که تلاش جهادی بین کارکنان نیروهای مسلح به وجود آید.

وی متذکر شد: در سال‌های قبل این مراسم در محضر فرمانده معظم کل قوا برگزار می‌شد و فرماندهان و مدیران برتر مورد قدردانی قرار می‌گرفتند اما دو سال است که به دلیل بیماری کرونا، این مراسم در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

کد مطلب 5336243
زهرا علیدادی

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