طالبان از مواضع وحدت گرایانه تهران استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نعیم» سخنگوی طالبان با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که این گروه از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در قبال وحدت اهل تسنن و تشیع، استقبال می‌کند.

وی در همین رابطه در توییترش نوشت: امارت اسلامی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که خواستار اتحاد بیشتر شیعیان و سنی‌ها در افغانستان شدند استقبال می‌کند.

محمد نعیم در ادامه نوشت که افغانها با اتحاد هر چه بیشتر در مقابل توطئه‌ها ایستادگی و آنها را خنثی خواهند کرد.

پیشتر و در همین رابطه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، علت تاکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله‌ها خواندند و گفته بودند که امروز کلمه شیعه و سنّی در ادبیات سیاسی آمریکایی‌ها هم وارد شده در حالی‌که آنها با اصل اسلام مخالف و دشمن هستند.

ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: انفجارهای تاسف‌بار و گریه‌آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند ما داعش را ایجاد کردیم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای گردهمایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افزودند: در این زمینه باید بحث، تبیین، تشویق، برنامه ریزی و تقسیم کار دائمی انجام شود و به عنوان نمونه در همین قضیه افغانستان، یکی از راههای جلوگیری از حوادث، حضور مسئولان محترم کنونی این کشور در مراکز و مساجد و یا تشویق برادران اهل سنت به حضور در اجتماعات مشترک است.