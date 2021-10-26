چین و پاکستان خواستار تداوم ارسال کمکهای انسانی به افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پاکستان و چین از جامعه جهانی خواستند تا برای جلوگیری از بی‌ثباتی و کاهش درد و رنج مردم افغانستان، به ارائه کمک های بشردوستانه و اقتصادی به این کشور ادامه دهند.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی اِن‌دی‌تی‌وی، دفتر نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که عمران خان نخست وزیر این کشور با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین تلفنی گفتگو کرده و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی به ویژه افغانستان به تبادل نظر پرداخته است.

در بیانیه صادره از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان در این باره آمده است که طرفین همچنین از جامعه جهانی خواستند تا برای جلوگیری از بی‌ثباتی و کاهش رنج های مردم افغانستان، به ارسال کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به این کشور ادامه دهند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: سران دو کشور همچنین بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری و افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.