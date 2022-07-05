معاون سرپرست وزارت خارجه طالبان و سید حسن مرتضوی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل امروز سه شنبه با شیرمحمد عباس استانکزی معاون سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دفتر رسانه‌ ای وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان خبر داد که در این دیدار موضوعاتی از جمله گسترش روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی و افزایش داد و ستد تجارتی بین دو کشور مورد بحث و رایزنی طرفین قرار گرفته است.

یک مقام ارشد وزارت خارجه دولت موقت طالبان نیز در پیامی توئیتری با تأیید این دیدار، توسعه و تعمیق روابط فیمابین را از محورهای رایزنی های دو طرف در نشست امروز عنوان کرد.

کابل تایمز دراین خصوص اضافه کرد: معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در دیدار معاون سفیر ایران در کابل، ضمن قدردانی از همکاری‌ های ایران با مردم افغانستان، بر لزوم ایجاد فضای دوستی بین مردم دو کشور تأکید نمود.

مرتضوی نیز با اشاره به مرز بین دو کشور گفت: روابط افغانستان و ایران سابقه تاریخی دارد، بنابراین اجازه نمی‌ دهیم که عناصر مغرض تلاش کنند روابط بین دولت‌ ها و مردم دو کشور را تیره کنند.