به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جلسه ستاد طرح ملی حفظ با حضور نمایندگان دستگاه‌ها امروز سه شنبه چهارم آبان ماه در سالن جلسات سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این جلسه سه دستور ارائه برنامه‌های و فعالیت‌های حفظ قرآن کریم حوزه‌های علمیه خواهران، ارائه گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های دبیرخانه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و ارائه گزارش سازمان دارالقرآن در خصوص آزمون‌های عمومی حفظ قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بخش ابتدا مهدی قره شیخلو به بیان توضیحاتی درباره این آزمون‌ها و دلایل برگزاری آن پرداخت.

در ادامه شکری نماینده سازمان دارالقرآن به ارائه گزارشی از تیم آزمون‌ها پرداخت و گفت: این آئین نامه پنج رکن اساسی دارد. زمانی که این ترکیب قطعی شد دو سمینار مجازی یا جلسات توجیهی آموزشی به صورت منطقه‌ای برگزار خواهیم کرد تا هر کدام در حوزه اختیارات خود بدانند به چه نحوی عمل کنند. هر مؤسسه مجازی حداقل باید سالی چهار نوبت این آزمون را برگزار کند. بنابراین توجیه همه ارکان در دستور کار قرار دارد. تصویب برنامه جامع برای تبلیغ در دستور کار روابط عمومی سازمان است که این برنامه تبلیغاتی هم ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در دستور این است که در دهه فجر با افتتاح سامانه شاهد آغاز رسمی آن باشیم. در ادامه هر کدام از اعضا به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این گزارش پرداختند.



قره شیخلو مدیر مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این خصوص گفت: سازمان دارالقرآن سابقه خوبی در برگزاری آزمون‌های حفظ تخصصی دارد و امیدوارم اتفاق‌های خوبی که ۱۵ سال است در این حوزه می‌افتد در بحث حفظ عمومی هم تکرار و به همان شکل مدیریت شود. بحث اول اطلاع رسانی و تبلیغات این کار است که باید خوب صورت بگیرد و دستگاه‌ها باید حتماً مشارکت کنند. کار مهمی را رسانه بر عهده دارد. دستگاه‌ها جوامع هدف قابل توجهی دارند و این نقش مهمی می‌تواند داشته باشد بحث اطلاع رسانی و آگاهی مردم بسیار مهم است. باید به انگیزشی کار کردن نیز اهمیت داد. بخشی به فعالیت‌های اجرایی ستاد طرح ملی بر می‌گردد و باید بر روی انگیزش‌های لازم و تقویت آن در مردم برای حضور مردم در آزمون‌ها کار کنیم.



سپس محمد مهدی بحر العلوم به بیان سخنانی پرداخت و گفت: با توجه به مضیقه‌های که دستگاه‌ها با آن روبرو هستند اما در صحنه به خوبی حضور یافته‌اند. این دستورها به هماهنگی‌ای برای توقف آزمون‌های دستگاه‌ها لازم است براساس این آئین نامه فقط مؤسسات قرآنی عموم مردم می‌توانند آزمون برگزار کنند. این را به شورای توسعه اطلاع داده‌ایم تا ابلاغ کند. با کمک سازمان دارالقرآن حدود ۲۰ مزیت برای حافظان قرآن در کشور شمارش شده است که انواع مختلف دارد. نکته‌ای که هست این است که این باید تجمیع شود مثلاً در نیروهای مسلح مزایایی که رهبر ابلاغ کرده‌اند از حافظ یک جز تا کل مزایایی دارد. مدرک دیگری به این مزایا دسترسی نداشته باشد. هر مزیتی در هر کدام از این دستگاه‌ها برای حافظان قرآن تعریف شده است که همه اینها باید معطوف به موضوع حفظ و مدارک داده شود.

بعد از آن قره شیخلو ما خودمان وقتی می شینیم دغدغه مند صحبت می‌کنیم گلایه داریم کارهای قرآنی در کشور متولیان مختلف دارد لذا درخواست می‌کنم در عمل هم نشان دهیم دنبال این ساماندهی و ساز و کارهای منظم تر برای مردم هستیم تا مردم بدانند چه مسیری را طی می‌کنیم. باید بگذاریم تا حوزه‌های مردمی تقویت شوند. این موسساتی که تشکیل شده است اگر حمایت نشود هیچ نهاد دیگری آنها را مورد حمایت قرار نخواهد داد ما باید برای اینها تولید کار کنیم و برای همین محور کار مؤسسات هستند. اجازه بدهید جامعه مخاطب ما به سمت مؤسسات گسیل شود. درخواست من این است که دبیرخانه و دستگاه‌ها نگاه تعاملی داشته باشند و دستگاه‌ها نگاه بخشی به کار نداشته باشند و بر این تکیه کنند که کار پیش برود. در مدت یکسال با انجام فعالیت‌ها می‌توانیم بعد از آن بازنگری کرده تا یک نمایش عملی از هم افزایی داشته باشیم.

سپس زینب بهجت‌پور، دبیر علمی گروه قرآن مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران به بیان فعالیت‌های این مرکز پرداخت. برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و دوره تربیت مربی حفظ با اداره اوقاف قم و مرکز تربیت مربی حفظ، اعطای مزایایی به کسانی که از سه مرکز سازمان سنجش سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد مدرک دارند از دیگر برنامه‌های ذکر شده این مرکز بود.

سومین دستور جلسه گزارش ستاد طرح ملی حفظ قرآن از سوی بحر العلوم بود. وی حفظ جز ۲۹ را در سازمان اوقاف عنوان کرد و گفت: حفظ جز ۲۹ جز برنامه‌های این ستاد قرار داده شده همچنین سازمان دارالقرآن و آموزش و پرورش هم این کار را انجام می‌دهند و همه منتظر شروع کار سیمای قرآن هستیم که از اول فصل زمستان آغاز خواهد شد. قراردادی با سازمان پژوهش داریم که ذی‌حسابی آن را تأیید کرده است و بنا شده است طرح و برنامه مدل آموزشی قرآن به پیش دبستانی در سازمان پژوهش تبیین شود. منتظر امضا نهایی این طرح هستیم.

در خصوص تربیت معلم نهادها به دانشگاه فرهنگیان واگذار شده است.

بحر العلوم ادامه داد: در مورد طراحی سامانه دو پیشنهاد از سوی سازمان دارالقرآن و مؤسسه مهد قرآن یزد مناقصه صورت گرفت و به انتخاب نهایی نزدیک شده‌ایم و مشغول هماهنگ سازی بحث قرارداد هستیم. این طرح یک فاز مطالعاتی داشت که خیلی مهم بود. در مجموع شرایط مؤسسه مهد قرآن یزد مناسب‌تر سنجیده شد و در حال حاضر بخش هماهنگی برای عقد قرارداد هستیم و تا پایان سال بخش عمده آن اجرایی خواهد شد.

وی گفت: در مورد توانمندسازی مهدهای کودک بنا بود ۳۷۰۰ نفر معلم تربیت شود آمارهایی که داده شد اشکالاتی داشت که مهمترین آن در سازمان اوقاف از سال ۹۰ تا کنون بیش از ده هزار معلم تربیت شده است ما گفتیم این سه هزار نفر نباید جز آن ده هزار نفر باشند. به همین ترتیب برخی دستگاه‌ها سهمیه را به طور کامل پر نکرده‌اند. نهایتاً جمع کل از ۳۸۲۱ حدود ۲۱۳۹ نفر بودند که آزمون دروس برگزار شد. نتایج هفته آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

بحر العوم در خصوص دیگر برنامه‌های این ستاد گفت: پژوهش «تدوین روش‌های مطلوب و استاندارد حفظ قرآن کریم» فاز اول پژوهش انجام شده است و در حال برگزاری جلسه شورای راهبری پژوهش هستیم تا یافته‌های پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. تولید و عرضه محصولات فرهنگی هنری و رسانه‌ای برای گفتمان سازی حفظ قرآن کریم در این رابطه پروژه ساخت تله فیلم با موضوع حفظ قرآن کریم در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم انجام شده و در مرحله انعقاد قرار داد هستیم. قرار شده است خود سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ۲۱۱ میلیون تومان مشارکت داشته باشد.

تعریف پروژه مطالعاتی» جمع‌آوری و بررسی قوانین و مقررات مربوط به توسعه حفظ قرآن کریم در کشور «- تفاهم نامه مساعدت به برگزاری آزمون‌های حفظ عمومی قرآن کریم - درخواست ممنوعیت اعطای جوایز و تسهیلات به گواهی‌های حفظ خارج از چارچوب تعیین شده - ضرورت اعلام تشویق‌های داخلی بویژه برای حافظان حفظ عمومی قرآن کریم از سوی اعضا - ضرورت بازنگری در اقدامات مصوب طرح ملی حفظ قرآن کریم - ساماندهی مربیان آموزش دیده حفظ قرآن کریم و ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت آنها توسط سازمان دارالقرآن الکریم - برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۱۱ از هم اکنون - عدم پاسخگویی به موقع به مکاتبات دبیرخانه ستاد از دیگر اقدامات ستاد راهبری حفظ قرآن است.