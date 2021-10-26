تمرین ریکاوری تیم فوتبال امید ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران روز گذشته در نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا برابر تیم نپال با چهار گل به پیروزی رسید. تیم امید امروز سه شنبه تمرین ریکاوری خود را انجام داد.

مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید پس از صحبتی کوتاه با بازیکنان درباره بازی دیروز، بازیکنان را به دو دسته تقسیم کرد. بازیکنانی که دیروز مقابل نپال بازی کرده بودند به نرم دوی و تمرینات کششی پرداختند و بازیکنانی که بازی نکرده بودند، پس از گرم کردن با توپ، مرور تمرینات تاکتیکی و بازی درون تیمی و شوت‌زنی در نیمه زمین را انجام دادند.

پس از پایان تمرین و بازگشت به هتل بازیکنانی که دیروز بازی کرده بودند به استخر خواهند رفت و زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی در سالن وزنه می‌زنند.

اعضای تیم پس از صرف ناهار استراحت خواهند کرد ولی کادر فنی بازی تاجیکستان – لبنان (این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تاجیکستان به پایان رسید) را آنالیز خواهد کرد تا در جلسه فنی فردای کادر فنی با بازیکنان، نحوه بازی حریف بعدی تیم امید، یعنی تیم امید لبنان تشریح شود.