  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۲

تمرین ریکاوری تیم فوتبال امید ایران برگزار شد

تمرین ریکاوری تیم فوتبال امید ایران برگزار شد

تمرین ریکاوری تیم فوتبال امید ایران زیر نظر کادر فنی در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران روز گذشته در نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا برابر تیم نپال با چهار گل به پیروزی رسید. تیم امید امروز سه شنبه تمرین ریکاوری خود را انجام داد.

مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید پس از صحبتی کوتاه با بازیکنان درباره بازی دیروز، بازیکنان را به دو دسته تقسیم کرد. بازیکنانی که دیروز مقابل نپال بازی کرده بودند به نرم دوی و تمرینات کششی پرداختند و بازیکنانی که بازی نکرده بودند، پس از گرم کردن با توپ، مرور تمرینات تاکتیکی و بازی درون تیمی و شوت‌زنی در نیمه زمین را انجام دادند.

پس از پایان تمرین و بازگشت به هتل بازیکنانی که دیروز بازی کرده بودند به استخر خواهند رفت و زیر نظر مربی بدنساز تیم ملی در سالن وزنه می‌زنند.

اعضای تیم پس از صرف ناهار استراحت خواهند کرد ولی کادر فنی بازی تاجیکستان – لبنان (این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تاجیکستان به پایان رسید) را آنالیز خواهد کرد تا در جلسه فنی فردای کادر فنی با بازیکنان، نحوه بازی حریف بعدی تیم امید، یعنی تیم امید لبنان تشریح شود.

کد مطلب 5336421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها