مصلی نماز جمعه بیرجند با همکاری آحاد مردم تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جواد حاج علی‌اکبری ظهر سه شنبه در گردهمایی ائمه جماعت مساجد و روحانیون مرکز خراسان‌جنوبی اظهارکرد: شایسته نیست بیرجند با این سابقه ایمانی و علمی، مصلی المهدی (عج) آن نیمه کاره و معطل اعتبار باشد.

وی با بیان اینکه در تعدادی از استان‌ها هنوز مصلی‌های نماز جمعه تکمیل نیست و همه آحاد مردم باید در این راستا همکاری داشته باشیم، اظهارکرد: علماء و روحانیون باید به موضوع مسجد از جنبه‌های مختلف و با نگاه پژوهشی پرداخته و آن را تبیین کنند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که مساجد خراسان‌جنوبی به عنوان یک نمونه و الگو قرار گیرند، بیان‌کرد: این اتفاق با ابتکار، نوآوری و جذب حدأکثری ممکن می‌شود.

حاج علی اکبری با تأکید بر اینکه خودسازی باید از طریق مساجد انجام شود، گفت: در سیره پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که ایشان بعد از وارد شدن به مسجد ابتدا به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می‌کردند و مسجد را وسط معادلات زندگی انسان‌ها قرار می‌دادند.

وی ادامه‌داد: از آنجایی که مساجد، مکان‌های منتخب خدا در زمین هستند باید از هر گونه شائبه غیر توحیدی پاک باشند و به اعتقاد ما امام جماعت، خادم اول هر مسجد است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با بیان اینکه بزرگترین عالمان را هم که نگاه می‌کنیم افتخار خدمت‌گذاری در مساجد را دارند، گفت: ما مسجد سکولار در اسلام نداریم ولی برخی از مساجد ارتباطی با مسجد مورد علاقه و پسند اسلام ندارند.

حاج علی اکبری گفت: مساجد باید مرکز اتصالات اخوت ایمانی محله، قلب تپنده هر شهر و پیوند دهنده عواطف باشد و شایسته نیست بیرجند با این سابقه ایمانی و علمی، مصلی المهدی آن نیمه کاره و معطل اعتبار باشد.