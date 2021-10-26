به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد روز سه شنبه در هفتمین جلسه کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان، اظهار کرد: با توجه به شروع فصل مهاجرت پرندگان آزاد پرواز و احتمال انتقال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به پرندگان بومی، طیور روستایی و مرغداری‌های صنعتی، کلیه گروه‌های واکنش سریع اداره کل دامپزشکی استان و شهرستان‌ها به حالت آماده باش کامل در آمده‌اند.

وی همچنین از رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان خواست تا با همکاری کارشناسان اداره کل محیط زیست استان به رصد و پایش تالاب‌ها و سدهای سطح استان اقدام کنند تا در صورت مشاهده این بیماری در پرندگان آبزی مهاجر در اسرع وقت نمونه برداری و اقدامات بعدی در خصوص پیشگیری از شیوع این بیماری صورت گیرد.

همچنین در این جلسه موضوعاتی همچون پیگیری رفع مشکلات سامانه‌ای GIS آبزیان و طیور و مکاتبه با سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص، لزوم کالیبراسیون،reset و به روزرسانی دستگاه‌های پرنده شمار در کشتارگاه‌های طیور استان، لزوم معرفی دامپزشک مسئول فنی برای کلّیه باشگاه‌های سوارکاری مطرح شد.

همچنین مقرر شد تا نسبت به اجرای هر کدام از موارد فوق اقدامات لازم صورت گیرد و در جلسات آینده گزارشات لازم از سوی هر کدام از رؤسای ستادی ارائه شود.