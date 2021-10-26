طرح اولیه زیردریایی برقی با سرعت ۸ گره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این زیر دریایی «سوپرساب» نام گرفته و برای جابجایی توریست‌هایی مناسب است که می‌خواهند لاک پشت‌ها، کوسه‌ها و دیگر موجودات دریایی را زیر آب تماشا کنند.

طبق ادعای شرکت تولید کننده، سرعت سوپر ساب به ۸ گره یا ۹.۲ مایل بر ساعت می‌رسد که ۳ بار بیشتر از متوسط سرعت از زیردریایی‌های لوکس فعلی است.

قیمت پایه این زیردریایی نیز ۵.۸ میلیون دلار اعلام شده است. وزن کابین گلوله‌ای شکل این وسیله نقلیه زیر آبی حدود ۲۰ هزار پوند است و علاوه بر خلبان، صندلی برای دو سرنشین دیگر نیز دارد.

طول سوپر ساب ۱۷.۵ و ارتفاع آن ۷.۲ فوت است. همچنین در آن باتری‌های لیتیوم یونی سبک و یک سیستم نیرومحرکه ۶۲ کیلوواتی تعبیه شده که می‌تواند با یکبار شارژ زیر آب ۸ ساعت بماند.

این زیردریایی می‌تواند به عمق هزار فوتی زیر سطح برود.