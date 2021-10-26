بلواوریجین و بویینگ پارک تجاری در فضا می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است در نیمه دوم دهه میلادی جاری این ایستگاه به فضا پرتاب شود.

این پروژه با همکاری شرکت «سیرا اسپیس» (یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سیرا نوادا کورپ) انجام می‌شود. همچنین شرکت‌های ردوایر اسپیس، جنسیس انجینرینگ سولوشنز و دانشگاه آریزونا نیز از آن پشتیبانی می‌کنند.

ایستگاه فضایی اوربیتال ریف به عنوان یک پارک تجاری فعالیت خواهد کرد و قرار است زیربنای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و افتتاح بازارهای جدید در فضا را تأمین کند.

بلواوریجین و سیرا اسپیس در بیانیه‌ای مشترک در این باره اعلام کردند: سازمانهای فضایی پر سابقه، کنسرسیوم‌های فناورانه، دولت‌های بدون برنامه فضایی، شرکت‌های رسانه‌ای و مسافرتی، کارآفرینان و سرمایه گذاران همه می‌توانند در اوربیتال ریف فعالیت کنند.

این درحالی است که شرکت سیرا در ماه آوریل از برنامه‌های خود برای راه اندازه نخستین ایستگاه فضایی تجاری خبر داد.

بلواوریجین نیز در ماه جولای به طور موفقیت آمیز پروازهای فضایی توریستی را افتتاح کرد. در نخستین پرواز کپسول این شرکت به مرز فضا، جف بزوس و ۳ نفر دیگر حضور داشتند.