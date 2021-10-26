کمبود ۲۳ هزار معلم در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم‌علی خدابنده پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان گناباد که در سالن شهید کفایی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به کمبود ۲۳ هزار معلم در سال تحصیلی جاری، اظهار کرد: این کمبود در حالی است که میزان کمبود جمعیت معلمان مورد نیاز استان خراسان رضوی در سال تحصیلی گذشته، ۱۹ هزار نیروی انسانی بود.

وی به آمار بالای معلمان بازنشسته در استان خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: امسال ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر از معلمان این استان شرایط بازنشستگی را داشتند که هفت هزار و ۴۰۰ نفر از آنان بازنشسته شدند و خدمات آموزشی سه هزار و ۴۰۰ معلم دیگر نیز برای حل بخشی از کمبود نیروی انسانی استمرار پیدا کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با قدردانی از مجمع خیرین مدرسه‌ساز و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان که با وجود شرایط کرونایی حاکم بر استان، فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز را متوقف نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شروع سال تحصیلی بیش از ۲۷۶ پروژه شامل ۱۰۳۵ کلاس درس و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

وی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان و اضافه کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا، نام‌گذاری هر کلاس درس به نام یک شهید و بررسی زندگینامه و وصیت‌نامه شهدا در قالب «شهیدپژوهی» از جمله برنامه‌های انجام شده در این راستا است.

حجت‌الاسلام حسن صادقی‌نسب نیز در این جلسه، تعلیم و تربیت را یکی از اهداف مهم پیامبران دانست و گفت: خوشبختانه با شتاب علمی شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی، ایران جایگاه خوبی از نظر رشد علمی در جهان دارد.

امام جمعه گناباد با بیان این‌که متأسفانه در امتیازدهی به دانش‌آموزان، معیار را نمرات قرار می‌دهند، از مسئولان آموزش و پروش خواست تا با توجه به تقدم و اهمیت تربیت بر تعلیم، شاخص‌ها در حوزه تربیت نیز دیده شود.

همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناباد در ابتدای این جلسه با بیان این‌که مدارس این شهرستان در آذرماه حضوری می‌شود، اظهار کرد: ۹۵ درصد معلمان و ۶۵ درصد دانش‌آموزان واکسینه شده‌اند.

حسین احمدی با بیان این‌که این شهرستان جایگاه دوم در توسعه متوازن استان را دارد، خاطرنشان کرد: گناباد به رقم کمبود نیروی انسانی، مشکلی برای شروع سال تحصیلی نداشته است.

وی با اشاره به موفقیت‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان گنابادی، اظهار کرد: ۷۱ دانش‌آموز در دانشگاه فرهنگیان و ۷۲ نفر از دانش‌آموزان گنابادی در دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شده‌اند.

احمدی با اشاره به وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش گناباد، گفت: ۴۲۰ میلیارد ریال پروژه در مناطق مختلف این شهرستان در حال احداث و بهره‌برداری است.