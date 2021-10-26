۱۰ سالن ورزشی احداث می شود/ کمبود ۲۱۷ معلم مدارس استثنایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح سالن ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه در آمل با اشاره به اینکه تاکنون سه سالن ورزشی درون مدرسه‌ای برای دانش آموزان با نیازهای ویژه استان افتتاح شده است، گفت: از این تعداد دو سالن ورزشی هنرستان با نیازهای ویژه صدیقه طاهره (س) و دین ودانش در شهرستان آمل است.

جعفری افزود: در راستای تقویت برنامه‌های ورزشی و سلامت دانش آموزان با نیازهای ویژه در مازندران ساخت ۱۰ سالن ورزشی در برنامه دو ساله در استان برنامه ریزی شده که درحال حاضر سه سالن افتتاح وتجهیز شده است.

وی، با بیان اینکه برای ساخت و تکمیل ۷ سالن ورزشی ویژه دانش آموزان با نیاز ویژه مازندران حدود یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است، گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر اعتبارهای پیش بینی شده به استان اختصاص تا روند ساخت وتکمیل سالن‌های باقیمانده درشهرهای استان برای استفاده دانش آموزان با نیازهای ویژه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد، سالن ورزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه درشهرستان بابل درمراحل پایانی کار ساخت قرار دارد و حداقل در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران، شمار دانش‌آموران استثنایی استان را هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲ هزار و ۷۵۰ دانش‌آموز استثنایی با نیازهای ویژه در ۵۱ باب آموزشگاه دولتی و ۲۴ مرکز مشکلات ویژه یادگیری دولتی مشغول تحصیل هستند و بقیه نیز در سطح مدارس عادی تحصیل می‌کنند.

جعفری افزود: آموزش و پرورش استثنایی مازندران سنجش سلامت نوآموزان را بر عهده دارد و طبق آمار در سال تحصیلی جدید از مجموع بیش از ۴۵ هزار دانش‌آموز ورودی پایه اول، مورد سنجش سلامت قرار گرفتند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران، تأمین نیروی آموزشی مورد نیاز را از نیازهای ضروری آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دراستان دانست و گفت که این نهاد با کمبود ۲۱۷ نیروی آموزشی شامل معلم و نیروهای توانبخشی (چهار هزار و ۴۰۰ ساعت آموزش) مواجه است.

جعفری، تعداد نیروهای فعال در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استثنایی مازندران را یکهزار و پنج نفر اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال ۸۰ معلم بازنشسته می‌شوند و با توجه به بازنشستگی تعدادی از معلمان تا پایان امسال، برای رفع این مشکل باید فکری اساسی شود.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته هیچ گونه مجوزی مبنی بر جذب یا استخدام نیروی آموزشی مورد نیاز در مدارس استثنایی صادر نشده است، یادآورشد: در سال تحصیلی جدید نیز تاکنون مجوزی برای جذب نیروهای حق‌التدریس ابلاغ نشده و برای کمبود نیروی آموزشی ناچاریم علاوه بر بکارگیری معلمان بازنشسته یا معاونان مدارس، جمعیت دانش‌آموزی برخی کلاس‌ها را نیز با یکدیگر ادغام کنیم.

وی بیشترین کمبود معلم را مربوط به مقطع ابتدایی دانست و اظهار کرد: در صورت صدور مجوز و جذب ۷۰ نیروی حق‌التدریس جدید، نیاز آموزشی در مدارس استثنایی مازندران در سال تحصیلی جدید تا حدودی رفع می‌شود.