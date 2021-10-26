۱۶۷ بیمار جدید کرونایی در خراسان جنوبی شناسایی شد/ روز بدون فوتی

کامبیز مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا در خراسان‌جنوبی ۹۱ هزار و ۶۳۵ تست و آزمایش کرونا انجام شده که از این تعداد ۵۸ هزار و ۷۴۱ تست منفی و ۳۲ هزار و ۸۹۴ تست مثبت بوده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان‌کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۴۶ آزمایش مولکولی کرونا در استان انجام شده است که از این تعداد ۴۵ بیمار جدید کرونایی شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۱۶ نفر بستری و ۲۹ نفر نیز سرپایی بوده است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴۷ آزمایش سریع کرونا انجام شده که ۱۲۲ تست مثبت بوده است، بیان‌کرد: ۱۷۲ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ۷۵ بیمار قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: ۱۱ نفر از بیماران نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و در مجموع نیز تاکنون ۳۱ هزار و ۶۳۲ نفر بهبود یافته و یا دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کنند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۹ هزار و ۳۹۷ نفر واکسیناسیون کرونا شده‌اند، گفت: در مجموع نیز در خراسان‌جنوبی ۴۹۱ هزار و ۳۶۶ نفر دوز اول و ۲۹۳ هزار و ۳۴۸ نفر دوز دوم را تزریق کرده‌اند.

وی یادآور شد: مجموع واکسن‌های تزریق شده در خراسان‌جنوبی به ۷۸۵ هزار و ۲۷ نفر رسیده است.