ارتفاعات گیلان سفید پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین برف پاییز صبح امروز (سه شنبه) ارتفاعات استان گیلان را سفید پوش کرد.

رئیس اداره راهداری تالش درباره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف از صبح امروز در ارتفاعات اسالم آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ییلاقات اسالم را سفید پوش است.

غلامحسین بخت شاهی با بیان اینکه میزان بارش برف به سانتی متر نرسیده است، افزود: بارش‌ها به صورت پراکنده ادامه دارد و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

وی با تأکید بر پرهیز از تردد غیر ضرور در این محور، ادامه داد: شهروندان برای تردد در این محور امکانات و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

بارش برف در محور ماسال به گیلوان

رئیس اداره راهداری ماسال نیز در با اشاره به بارش برف در ارتفاعات این شهرستان، گفت: صبح امروز بارش برف محور ماسال به گیلوان خلخال را سفید پوش کرد.

سیدنورالدین فاطمی ادامه داد: بارش برف هم اکنون در ییلاقات قطع شده و تردد برقرار است.

