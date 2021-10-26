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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۴۱

فردا چهارشنبه؛

لاوروف در نشست تهران درباره افغانستان سخنرانی می‌کند

لاوروف در نشست تهران درباره افغانستان سخنرانی می‌کند

وزیر امور خارجه روسیه فردا چهارشنبه در نشست تهران درباره افغانستان سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه قرار است فردا چهارشنبه در نشست تهران درباره تحولات افغانستان سخنرانی کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، «ماکسیم سوسلوف» (Maxim Suslov) سخنگوی سفارت روسیه در تهران در این باره گفت که «لوان جاگاریان» سفیر مسکو در ایران، کشورش را در این نشست نمایندگی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه، در نشست وزیران کشورهای همسایه افغانستان که قرار است فردا چهارشنبه در تهران برگزار شود، سخنرانی ویدئویی خواهد داشت.

این در حالیست که نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان صبح فردا با سخنرانی حجت الاسلام رئیسی افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 5336748

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