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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۲۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان:

قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم در خوزستان تشکیل شد

قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم در خوزستان تشکیل شد

اهواز- مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان از تشکیل قرارگاه خادمان و یاوران قرآنی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این استان با هدف محرومیت‌زدایی خبر داد.

حجت الاسلام محمدمهدی نبی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و ضمن اشاره سفر خود به شهرستان اندیکا و بازدید از مناطق زلزله‌زده این شهرستان اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت خیران در رفع محرومیت‌زدایی، قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان خوزستان تشکیل و آغاز به کار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم شهید حاج قاسم سلیمانی در استان خوزستان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه فعالیت‌های قرارگاه خادمان و یاوران قرآنی را تشریح کرد و گفت: امید است که این قرارگاه با محوریت خادمان قرآن کریم و با شناسایی، سازمان‌دهی و استفاده از ظرفیت خیران در ابعاد مختلف و در راستای رفع محرومیت‌های فرهنگی و معیشتی در استان خوزستان اتفاقات اثرگذاری را رقم بزند.

به گزارش مهر، مسعود صدری (مدیرکل اسبق امور اقتصاد و دارایی خوزستان) به‌عنوان قائم‌مقام قرارگاه و حجت الاسلام رستمی نیابه به‌عنوان دبیر قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی معرفی شدند.

کد مطلب 5336809

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