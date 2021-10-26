قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم در خوزستان تشکیل شد

حجت الاسلام محمدمهدی نبی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و ضمن اشاره سفر خود به شهرستان اندیکا و بازدید از مناطق زلزله‌زده این شهرستان اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت خیران در رفع محرومیت‌زدایی، قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان خوزستان تشکیل و آغاز به کار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم شهید حاج قاسم سلیمانی در استان خوزستان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی در ادامه فعالیت‌های قرارگاه خادمان و یاوران قرآنی را تشریح کرد و گفت: امید است که این قرارگاه با محوریت خادمان قرآن کریم و با شناسایی، سازمان‌دهی و استفاده از ظرفیت خیران در ابعاد مختلف و در راستای رفع محرومیت‌های فرهنگی و معیشتی در استان خوزستان اتفاقات اثرگذاری را رقم بزند.

به گزارش مهر، مسعود صدری (مدیرکل اسبق امور اقتصاد و دارایی خوزستان) به‌عنوان قائم‌مقام قرارگاه و حجت الاسلام رستمی نیابه به‌عنوان دبیر قرارگاه خادمان و یاوران قرآن کریم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی معرفی شدند.