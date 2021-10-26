وزیر علوم سرپرستان دانشگاه های شیراز و ایلام را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکامی جداگانه «محمد مؤذنی» را به عنوان سرپرست «دانشگاه شیراز» و «طاهر علی‌محمدی» را به عنوان سرپرست «دانشگاه ایلام» منصوب کرد.

در احکام این دو سرپرست دانشگاه شیراز و ایلام آمده است: انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران و یاوران علمی (کارکنان)، تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش محور، پژوهش آموزش محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ سازی کارتیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» بکار گیرید.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های «حمید نادگران» رئیس سابق دانشگاه شیراز و «محمد علی‌اکبری» رئیس سابق دانشگاه ایلام در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر موذنی عضو هیأت علمی و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز است که پیش از این مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی و ریاست این دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد و دکتر طاهر علی‌محمدی عضو هیأت علمی و دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام است که پیش از این نیز یک دوره ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است.