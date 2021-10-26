سازمان ملل: منابع مالی برای تغذیه مردم یمن رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد هشدار داد که منابع مالی موجود برای تأمین غذای میلیون‌ها نفر از مردم جنگ زده یمن، طی چند هفته آینده رو به اتمام خواهد رفت.

«دیوید بیزلی» مدیر برنامه جهانی غذا می‌گوید نیمه نخست سال ۲۰۲۲ برای یمنی‌ها به شدت دشوار خواهد بود.

بعد از گذشت حدود هفت سال از تجاوز ائتلاف سعودی، بیزلی می‌گوید که بدون تزریق مقادیر زیادی پول، سازمان ملل هیچ چاره دیگری برای پرهیز از اتمام منابع مالی اختصاص داده شده به تأمین غذای مردم یمن آن هم در شرایط قحطی و خشکسالی نمی‌بیند.

در ماه میلادی ژوئن، برنامه جهانی غذا از آغاز دوباره توزیع ماهانه اقلام خوراکی میان شش میلیون نفر از مردم ساکن در آسیب‌پذیرترین مناطق یمن خبر داد.

اما در ماه میلادی سپتامبر، سازمان ملل مجدداً هشدار داد که به ۸۰۰ میلیون دلار دیگر ظرف ۶ ماه آینده نیاز دارد. یونیسف هم اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که از هر پنج کودک یمنی، چهار نفر آنها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند حال آنکه ۴۰۰ هزار کودک یمنی هم از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

چندی پیش، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته بود که متأسفانه این سازمان با فراهم کردن سرپوش سیاسی برای جنایات متجاوزان، نقش منفی در یمن ایفا می‌کند.

به گفته وی، مواضع شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل که سیاست یک بام و دو هوا را دنبال می‌کنند و با متهم کردن قربانی، جنایتکار را از مسئولیت معاف می‌کنند، تعجب‌آور است.

وی گفته بود: تداوم سیاست‌های جانبدارانه سازمان ملل متحد نقش این سازمان نزد ملت‌های جهان را بی ارزش می‌کند. محاصره یمن نشانگر نادیده گرفتن تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است که این اقدامات را جنایت جنگی و مجازات و نسل کشی دسته جمعی می‌دانند. عدم تمدید تیم کارشناسان سازمان ملل یکی دیگر از دلایلی است که حقیقت جانبداری مستمر علیه یمن را ثابت می‌کند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در عین حال بر حق مردم یمن برای دستیابی به استقلال و آزادی تاکید کرد و گفت: فکر می‌کنیم زمان برای سازمان ملل متحد برای عمل به نقش خود و مسئولیت پذیری مقابل ملت یمن فراهم است. ما تاکید می‌کنیم که کرسی جمهوری یمن در سازمان ملل همچنان خالی است و کسی که آن را اشغال کرده است نماینده مردم یمن نیست.