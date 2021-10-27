نگاهی به سوابق بازیکن جدید استقلال/ نقاط قوت بازیکن دو ملیتی آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رودی ژستد» متولد ۱۰ اکتبر ۱۹۸۸ است و با ملیت فرانسه - بنین و قد: ۱/۹۳ سانتیمتر سابقه بازی در تیم های متز، کان، کاردیف سیتی، بلکبرن، استون ویلا، میدلزبورو، ملبورن ویکتوری و پانتولیکوس یونان را دارد.

ژستد دوران بازی خود را از تیم پایه متز آغاز کرد. این بازیکن پس از دو سال حضور در متز فرانسه، به صورت قرضی راهی تیم کان شد و دوباره به متز بازگشت و بعد از یک فصل حضور مجدد در این تیم، راهی چمپیون‌شیپ انگلیس شد و پس از گذراندن دو فصل درخشان با بلکبرن، راهی استون ویلا شد تا بازی در لیگ برتر را هم تجربه کند.

بعد از دو فصل بازی در ویلا، ژستد در چمپیون‌شیپ دوران بازی خود را ادامه داد و دوره‌ای کوتاه را هم در لیگ برتر استرالیا گذراند. ژستد فصل جدید را هم در لیگ یونان با گلزنی آغاز کرده است.

ژستد سابقه بازی برای تیم ملی زیر ۱۹ سال فرانسه را در کارنامه خود دارد و با این تیم در رقابت‌های یورو ۲۰۰۷ به نیمه‌نهایی هم رسید اما تیم ملی کشورش در ضربات پنالتی مغلوب اسپانیای قهرمان شد. او در رده بزرگسالان برای تیم ملی بنین به میدان رفته است.

بنابر اطلاعات مندرج در هواسکورد، نقاط قوت ژستد توانایی فوق العاده در تمام کنندگی و پیروزی در دوئل‌های رودرروست.

فصل ۱۵ - ۲۰۱۴ بهترین فصل فوتبالی ژستد محسوب می‌شود که که او موفق شد در لیگ فیزیکی چمپیون‌شیپ در ۳۹ مسابقه، ۲۰ گل به ثمر برساند و این آمار درخشان باعث حضور او در لیگ برتر شد.

رودی ژستد توانایی بازی در تمامی پست‌های خط حمله از جمله وینگر راست و چپ و مهاجم دوم را هم دارد اما پست اصلی او مهاجم نوک است.