تئاتر خیابانی محملی برای شناسایی و بیان معضلات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی پیام داد.

متن پیام بدین شرح است:

«یکی از رسالت های تئاتر را اگر شناسایی و بیان معضلات و کاستی‌های جامعه در نظر داشته باشیم بی‌گمان تئاتر خیابانی محملی مبارک و وجیه برای بروز این رسالت است و رسانه ای شریف برای هماوایی با مردمان و شهروندان و همگامی با ایشان برای پالایش جان و جهان.

تئاتر در ذات ارزشمندش توان انسان را از جسم و جان و خیال به عاریت می‌گیرد تا از پی زدودن غبارها و زنگارها، فردا را روشن تر کند.

سپاس از همت و توان هنرمندان شریف کشورمان که در تمام شرایط و وقایع، با انسانی‌ترین و پاک‌ترین شیوه از انسان می‌گویند و با مردمان خویش به مهر همپا می‌شوند. برای نشاندن لبخندی بر لبها، زدودن غمی از چشم‌ها، برگرفتن خسی از پاها و افروختن شعله امید در دل‌ها.

به صدق، این همت و تلاش را که در پانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی در مریوان، شهر مقاومت و دفاع، با مردمان باصفایش جلوه گر شده است ارج می نهیم و از پروردگار مهربان برای تمام هنرمندان ایران اسلامی، دست اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد و مردم شریف کردستان تندرستی و توفیق آرزومندم.»

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ۵ تا ۱۰ آبان ماه به دبیری عبید رستمی در شهرستان مریوان در حال برگزاری است.