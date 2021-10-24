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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۵

پیام دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان؛

دعوت تئاتر خیابانی برای ساختن جامعه ای بهتر

دعوت تئاتر خیابانی برای ساختن جامعه ای بهتر

در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و دبیر این رویداد پیامی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در آستانه برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان عبید رستمی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کردستان و دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:

«خیابان همواره صحنه مهیجی برای نمایش ماجراهای پیچیده و موقعیت‌هایی ویژه بوده است که ارزش‌های انسانی را به مخاطبان خود عرضه کرده. موقعیت‌هایی ساده و به مراتب انسانی که ناشی از منش و روحیه حق‌طلبی و حقیقت‌جویی است و تجلی تجمیع نیروهای عظیم برای پاسداشت اصول اخلاقی ازلی و ابدی بوده است که بشر را در سرتاسر زندگی ملتزم و متعهد به حفظ و اشاعه آن می‌کند.

بزرگترین و به گمانم مهیج‌ترین امری که می‌توان در تئاتر خیابانی به منصه ظهور رساند و به مخاطب فهیم وآگاه عرضه کرد بیان موقعیتی است که حکم منادی و دعوت‌ کننده دارد برای ساختن جامعه‌ای بهتر و ارائه پیشنهاد و راه‌حل‌هایی عمیقا انسانی که در پیش پای ما می‌گذارد تا خود تصمیم بگیریم چگونه می‌توانیم بالاترین درجه تمامیت انسانی خودمان را برای رسیدن به جامعه‌ای پویا و ایده‌آل وارد عمل کنیم. جهت روشن کردن حقایقی که زنگار کریه پلشتی‌هایی چون جنگ، فقر، نابرابری، جهل و تعصب، دروغ و فریب و هر آنچه که زشتی و ناپاکی آن را احاطه کرده است و تلاش برای زدودن این زنگار و به کرسی نشاندن حقانیت مفاهیم والا و ارزشمندی چون صلح، عدالت، حقیقت طلبی، راستی، مهربانی، هم‌رنگی، اتحاد، یکدلی و ...

همانگونه که در هر دوره از تاریخ پرفراز و نشیب تئاتر، هنرمندان همواره آیینه تمام‌نمای جامعه خود بوده‌اند و مسائل و معضلات زیست بوم خود و بلکه جهان را بیان کرده‌اند. دیار کهن و میهن عزیز ما نیز همیشه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و مسائل خاص خود را داشته است و جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان فرصت مغتنم و محترمی بوده و انشاالله خواهد بود تا خانواده بزرگ تئاتر و اهالی شریف و نجیب تئاتر خیابانی بالاخص، موقعیت‌های عمده و اصلی این مسائل را انتخاب و دل‌مشغولی خود کنند و با عبور دادن از صافی ذهن‌آگاه و وجدان بیدارشان، با زیبایی‌شناسانه‌ترین حالت ممکن، زبان گویای هنر میان عامه مردم و در کف خیابان مطرح و ارائه کنند. باشد که از این راه تئاتر خیابانی بتواند طنین و تأثیر خود را بر همگان بگذارد و تماشاگران گوناگون خود را با مشغله‌های ذهنی متنوع و مطالعه‌های مختلف، متأثر از پیام‌های هنرمندانه انسانی خود کنند.

اینجانب به سهم خود از مسئولان، هنرمندان، دست‌اندرکاران و یکایک همکارانم در ستاد برگزاری جشنواره و تمامی افرادی که با تلاش، حمایت و پشتیبانی خود، شرایط را برای برگزاری باشکوه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان فراهم کرده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدوارم در سایه الطاف الهی همواره پیروز و سرافراز باشید.»

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ۵ تا ۱۰ آبان در شهرستان مریوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5334773
فریبرز دارایی

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