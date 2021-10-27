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۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۴۳

شاکری به مهر خبر داد؛

مجمع نمایندگان استان تهران فردا با رئیس جمهور دیدار می‌کنند

مجمع نمایندگان استان تهران فردا با رئیس جمهور دیدار می‌کنند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مجمع نمایندگان استان تهران فردا چهارشنبه (۶ آبان) با رئیس جمهور دیدار می‌کنند.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان تهران به همراه استاندار فردا (چهارشنبه ۶ آبان) با حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان دیدار خواهند داشت.

وی افزود: بودجه ۱۴۰۱، نیازهای فوری شهر تهران، حمل و نقل عمومی، آسیب‌های اجتماعی، جاده‌های روستایی، مسائل فرهنگی- اجتماعی، آلودگی هوا و فرونشست زمین از موضوعاتی است که در جلسه فردا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شاکری در خصوص عملکرد دولت در اطلاع رسانی حمله سایبری، اظهار داشت: دولت در این موضوع مقتدرانه و سریع عمل کرد و با اطلاع رسانی دقیق از انتشار شایعات در فضای مجازی جلوگیری کرد.

کد مطلب 5337025

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