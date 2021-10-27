اقبال شاکری نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان تهران به همراه استاندار فردا (چهارشنبه ۶ آبان) با حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان دیدار خواهند داشت.

وی افزود: بودجه ۱۴۰۱، نیازهای فوری شهر تهران، حمل و نقل عمومی، آسیب‌های اجتماعی، جاده‌های روستایی، مسائل فرهنگی- اجتماعی، آلودگی هوا و فرونشست زمین از موضوعاتی است که در جلسه فردا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شاکری در خصوص عملکرد دولت در اطلاع رسانی حمله سایبری، اظهار داشت: دولت در این موضوع مقتدرانه و سریع عمل کرد و با اطلاع رسانی دقیق از انتشار شایعات در فضای مجازی جلوگیری کرد.