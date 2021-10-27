به گزارش خبرنگار مهر، چهارمینجلد «مجموعهداستانهای شاهنامه» نوشته محسن دامادی، با نام «قیام کاوه، سرنگونی ضحاک» بهتازگی توسط انتشارات کتابسرای نیک منتشر و راهی بازار نشر شده است.
محسن دامادی مینویسد جمشید پادشاه ایران، به قولِ ادبی نویسان، در سر سودای خدمت داشت. چون بر تخت نشست، گفت به جز پادشاهی، خودش به کارهای روحانی و آخرت مردم میرسد. مردانِ دینی را بیکار و منزوی کرد. پس از آن، ارتشی قوی ساخت تا پشتیبانِ اراده پادشاه باشد. آنگاه به گروه های گوناگونِ مردم که دست به کار و تولید داشتند رسیدگی کرد. در ایران نخستین اتحادیه های کارگری را بنا نهاد، تا به قولِ فردوسی هرکس جایگاه و مهمتر از آن، حد و اندازه خود را بداند.
جمشید گرمابه و بناهای شکوهمندی ساخت، تا مردم در رفاه و آرامش روزگاری بهتر داشته باشند، اما... مردمِ ایران از او ناخشنود شدند. به تدریج نابسامانیها تبدیل به شورش و جمشید مجبور شد از ایران فرار کند.
با اینمقدمات، در چهارمینجلد «مجموعهداستانهای شاهنامه» زمانی که ایران زمین، زیر سلطه پادشاهی تازی است، به سرکردگی کاوه آهنگر رستاخیزی ایجاد میشود.کسانی این داستان از شاهنامه را افسانه می دانند، افسانه ای که در گذرِ زمان، با افکار، آرزوها و نیازهای مردم آغشته و گاه چنان از حقیقتِ داستان دور شده که گویی مردم نیز افسانه ها برای افسانه شاعر بزرگ خراسان ساخته اند؛ حال آنکه فردوسی داستان خود را دروغ و افسانه نمیداند.
اینکتاب بهتازگی با شمارگان ۳۰۰ نسخه منتشر شده است.
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