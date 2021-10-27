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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی:

وضعیت شکننده کرونا در آذربایجان غربی/۳شهرستان در وضعیت قرمز هستند

وضعیت شکننده کرونا در آذربایجان غربی/۳شهرستان در وضعیت قرمز هستند

ارومیه – رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: وضعیت استان بسیار شکننده است و اگر پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم ممکن است شاهد موج ششم باشیم.

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد مراجعین به مراکز ۱۶ ساعته در هفته‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان روند کاهشی دارند اما این روند کاهشی چشمگیر نیست.

وی ادامه داد: چهار تا پنج هفته در استان که موج پنجم آغاز شده بود بالای ۲ هزار بیمار در بیمارستان‌های استان بستری بودند و کادر بهداشت و درمان روزهای سختی را پشت سر گذاشت.

آقازاده با بیان اینکه این تفکر که هرکسی واکسن می‌زند به بیماری مبتلا نمی‌شود اشتباه است، گفت: افرادی که واکسن می‌زنند نیز ممکن است به بیماری مبتلا شوند اما از شدت بیماری کاسته می‌شود و یا در بیمارستان بستری نمی‌شود و اگر در مواردی نیز بستری شد، شرایطش وخیم نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در موج سوم در یک روز ۶۰ نفر فوت می‌شدند که آمار وحشتناکی بود ولی در موج پنجم علی رغم اینکه قدرت و شدت بیماری زیاد بود به دلیل واکسیناسیون فوتی نسبت به موج سوم پایین بود.

آقازاده با بیان اینکه دوز سوم واکسن را به کادر بهداشت و درمان تزریق می‌کنیم و پس از آن نوبت سالمندان است، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ هزار و ۳۳۵ دز واکسن به گروه‌های هدف تزریق شده که با احتساب این آمار، تاکنون در این استان ۳ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۳ دز واکسن تزریق شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۹۰ تن بر اثر ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری اند که ۲۷۸ تن از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه و ۴۴ تن نیز به علت آسیب‌های ناشی از این بیماری از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند.

کد مطلب 5337198

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