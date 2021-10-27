وضعیت شکننده کرونا در آذربایجان غربی/۳شهرستان در وضعیت قرمز هستند

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد مراجعین به مراکز ۱۶ ساعته در هفته‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان روند کاهشی دارند اما این روند کاهشی چشمگیر نیست.

وی ادامه داد: چهار تا پنج هفته در استان که موج پنجم آغاز شده بود بالای ۲ هزار بیمار در بیمارستان‌های استان بستری بودند و کادر بهداشت و درمان روزهای سختی را پشت سر گذاشت.

آقازاده با بیان اینکه این تفکر که هرکسی واکسن می‌زند به بیماری مبتلا نمی‌شود اشتباه است، گفت: افرادی که واکسن می‌زنند نیز ممکن است به بیماری مبتلا شوند اما از شدت بیماری کاسته می‌شود و یا در بیمارستان بستری نمی‌شود و اگر در مواردی نیز بستری شد، شرایطش وخیم نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در موج سوم در یک روز ۶۰ نفر فوت می‌شدند که آمار وحشتناکی بود ولی در موج پنجم علی رغم اینکه قدرت و شدت بیماری زیاد بود به دلیل واکسیناسیون فوتی نسبت به موج سوم پایین بود.

آقازاده با بیان اینکه دوز سوم واکسن را به کادر بهداشت و درمان تزریق می‌کنیم و پس از آن نوبت سالمندان است، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ هزار و ۳۳۵ دز واکسن به گروه‌های هدف تزریق شده که با احتساب این آمار، تاکنون در این استان ۳ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۳ دز واکسن تزریق شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۱۹۰ تن بر اثر ابتلاء به کرونا در بیمارستان‌های این استان بستری اند که ۲۷۸ تن از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه و ۴۴ تن نیز به علت آسیب‌های ناشی از این بیماری از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند.