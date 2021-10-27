۵۶ درصد از افراد دارای شرایط در فارس ۲ دوز واکسن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر چهارشنبه در چهارصد و سی و سومین نشست دانشگاهی مدیریت کرونا افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استان فارس با تزریق هر دو دوز واکسن کرونا به ۵۶ درصد افراد بالای دوازده سال استان، در تکمیل واکسیناسیون کرونا در کشور پیشتاز است و این موفقیت با تلاش تمام ارکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، به دست آمده است.

او همچنین با بیان اینکه میزان مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته استان در چند روز گذشته روند افزایشی داشته است، گفت: این موضوع نشان دهنده کاهش رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و در نتیجه افزایش موارد ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در جامعه است.

رئیس دانشگاه هرگونه عادی انگاری و بی توجهی نسبت به ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس را زمینه ساز گردش گسترده ویروس در سطح جامعه و اوج گیری دوباره بیماری عنوان کرد و افزود: مقابله با کرونا نیازمند همکاری و مشارکت تمام اقشار جامعه و نهادها و سازمان هاست و با همت و همکاری همگانی است که می‌توان به ثمربخش بودن تلاش و مجاهدت مدافعان سلامت در راستای مقابله با این اپیدمی، کمک کرد.

دکتر لطفی در ادامه با بررسی آخرین آمارهای کرونا در نقاط مختلف استان، آگاه سازی و اطلاع رسانی بیشتر به مردم، به ویژه در مناطق با شرایط قرمز کرونا را لازم و ضروری دانست و از مسؤولان و مدیران ارشد شهرستان‌ها خواست در راستای مقابله با بیماری کووید ۱۹ همکاری و تعامل بیشتری با مجموعه سلامت داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه در کنار واکسیناسیون، رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی اولویت نخست مقابله با کرونا به شمار می‌رود، از مردم استان به ویژه جوانان و نوجوانان خواست به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در اجتماعات و دورهمی های دوستانه و خانوادگی، توجه ویژه ای داشته باشند.