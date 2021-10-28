رمان «آخر داستان» منتشر شد/چاپ کتابی دیگر از لیدیا دیویس

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رمان «آخر داستان» نوشته لیدیا دیویس به‌تازگی با ترجمه اسدالله امرایی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب صدوچهل‌وپنجمین رمان از مجموعه «ادبیات امروز» است که این‌ناشر چاپ می‌کند و نسخه اصلی آن سال ۱۹۹۵ منتشر شده که با واگذاری حق کپی‌رایت اثر توسط نویسنده، در ایران چاپ می‌شود.

لیدیا دیویس مولف این‌کتاب، نویسنده و استاد دانشگاه آمریکایی، متولد سال ۱۹۴۷ است. او را بیشتر به‌خاطر نوشتن داستان کوتاه و ترجمه می‌شناسند و آثاری از ادبیات فرانسه را به انگلیسی برگردانده است. از این‌نویسنده پیش‌تر مجموعه «نمی‌توانم و نمی‌خواهم» با ترجمه همین‌مترجم توسط نشر افق چاپ شده است. او سال ۱۹۹۹ از طرف دولت فرانسه، نشان شوالیه هنر و ادب دریافت کرد. سال ۲۰۱۳ هم جایزه من‌بوکر و نشان آکادمی هنر و ادب آمریکا را به خود اختصاص داد.

رمان «آخر داستان» درباره یک مترجم و استاد دانشگاه است که با یکی از دانشجویانش رابطه‌ای عاطفی برقرار می‌کند. دانشجو که اسمی هم در داستان از او برده نمی‌شود، ۱۴ سال از استاد که راوی اول‌شخص داستان باشد کوچک‌تر است و رابطه کوتاه‌مدت‌شان هم پایانی تلخ دارد.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

صد دلار اول را که قرض دادم، خیلی زود برگرداند، ولی سیصد دلار بعدی را پس نداد که برای تعمیر لوله اگزوزش کفایت می‌کرد. شاید چون وقتی از سفر برگشتم دیگر ترکم کرده بود،‌ بازپرداخت آن مبلغ بین ما جایی نداشت و لابد دوست داشت فراموش کند،‌ همان‌طور که دلش می‌خواست هرچه سریع‌تر من را هم به فراموشی بسپارد، پشت سر بگذارد و جلو برود.

بعدها فهمیدم پیش زنی رفته و آویزانش شده، به‌همان شکلی که اسباب‌کشی می‌کرد و به آپارتمانی می‌رفت و یکی‌دوماهی آنجا می‌نشست و بعد از چندبار دلخوری صاحب‌خانه، مثل همیشه سر عقب‌افتادن اجاره‌بها و بدهی بالاآوردن، از آنجا می‌رفت. نیاز داشت پیش زن بماند و بخشی از وجود او شود، نه کلا خودش را گم کند، نه اینکه خودش را به کلی از زن جدا نگه دارد. سپس، بعد از مدتی، از پیش او رفت و آویزان زن دیگری شد.

زنی او را در دنیای واقعی پابند و به چیزی وصلش کرد. بدون زن، شناور بود. حساب ساعت‌ها یا روزها را از دست می‌داد، به هر صورت، برنامه‌ای برای کسب درآمد یا خرج و پس‌انداز نداشت. اگر هم داشت به واقعیت مرتبط نبود. همیشه مرتب و آراسته بود و طرح‌هایی را دست می‌گرفت و با جدیت روی آن‌ها کار می‌کرد و خیلی زحمت می‌کشید، گرچه اغلب ناتمام می‌ماند.

این‌کتاب با ۲۴۰ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۶۸ هزار تومان منتشر شده است.