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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۷

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد

تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد

ورامین- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: خوشبختانه امسال با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اجرایی ستاد ۱۳ آبان استان تهران با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه نماد استکبارستیزی، بصیرت و هوشیاری در خنثی کردن فتنه‌های دشمنان ملت ایران از ابتدا تا کنون است اظهار داشت: شرایط حساس سیاسی داخلی و خارجی ایجاب می‌کند امسال مراسم ١٣ آبان باشکوه‌تر برگزار شود.

رئیس ستاد ۱۳ آبان استان تهران با بیان اینکه امروز ابهت و هیمنه آمریکای جهان خوار به برکت انقلاب اسلامی و رهبری و حضور ملت ایران در میدان عمل، ضعیف و ناتوان شده است، گفت: با توجه به استمرار دشمنی‌های آمریکا و تحرکات نیابتی غلام حلقه به گوش او، رژیم صهیونیستی در منطقه ضروری است توسط ملت ایران پاسخ قاطع به مستکبران داده شود و ١٣ آبان بهترین فرصت برای ابراز این روحیه استکبار ستیزی است.

وی گفت: خوشبختانه امسال با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد چرا که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تعلق به آحاد مردم دارد و علاوه بر حضور دانش آموزان و دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور یافته و خشم و نفرت خویش نسبت به استکبار جهانی اظهار خواهند کرد.

محمودی عنوان داشت: این مراسم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و با رعایت دستورات بهداشتی و حضور آگاهانه مردم انقلابی بر پا شده و به یاری خداوند فریاد ضد استکباری ملت ایران در این روز بزرگ به دنیا مخابره خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: در روز ۱۳ آبان ماه ۳ واقعه تاریخی مهم و ارزشمند شامل تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه د ر سال ۴۳، شهادت دانش آموزان بی گناه در مقابل دانشگاه تهران از سوی رژیم منحوس پهلوی در سال ۵۷ و ۱۳ آبان ۵۸ روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام به وقوع پیوسته که همگی در موضوع و هویت «استکبار ستیزی» مشترک بوده و در شکل گیری و تداوم نهضت انقلاب اسلامی ایران، نقش آفرین بوده‌اند، لذا مردم نباید این سه واقعه مهم را فراموش کنند و باید برای نسل جوان به درستی و با دقت هرچه تمام تبیین، آشکار سازی و رفع شبهه شود.

کد مطلب 5337427

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