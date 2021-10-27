به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اجرایی ستاد ۱۳ آبان استان تهران با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه نماد استکبارستیزی، بصیرت و هوشیاری در خنثی کردن فتنه‌های دشمنان ملت ایران از ابتدا تا کنون است اظهار داشت: شرایط حساس سیاسی داخلی و خارجی ایجاب می‌کند امسال مراسم ١٣ آبان باشکوه‌تر برگزار شود.

رئیس ستاد ۱۳ آبان استان تهران با بیان اینکه امروز ابهت و هیمنه آمریکای جهان خوار به برکت انقلاب اسلامی و رهبری و حضور ملت ایران در میدان عمل، ضعیف و ناتوان شده است، گفت: با توجه به استمرار دشمنی‌های آمریکا و تحرکات نیابتی غلام حلقه به گوش او، رژیم صهیونیستی در منطقه ضروری است توسط ملت ایران پاسخ قاطع به مستکبران داده شود و ١٣ آبان بهترین فرصت برای ابراز این روحیه استکبار ستیزی است.

وی گفت: خوشبختانه امسال با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا تجمع ١٣ آبان در تهران و شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد چرا که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تعلق به آحاد مردم دارد و علاوه بر حضور دانش آموزان و دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور یافته و خشم و نفرت خویش نسبت به استکبار جهانی اظهار خواهند کرد.

محمودی عنوان داشت: این مراسم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و با رعایت دستورات بهداشتی و حضور آگاهانه مردم انقلابی بر پا شده و به یاری خداوند فریاد ضد استکباری ملت ایران در این روز بزرگ به دنیا مخابره خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: در روز ۱۳ آبان ماه ۳ واقعه تاریخی مهم و ارزشمند شامل تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه د ر سال ۴۳، شهادت دانش آموزان بی گناه در مقابل دانشگاه تهران از سوی رژیم منحوس پهلوی در سال ۵۷ و ۱۳ آبان ۵۸ روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام به وقوع پیوسته که همگی در موضوع و هویت «استکبار ستیزی» مشترک بوده و در شکل گیری و تداوم نهضت انقلاب اسلامی ایران، نقش آفرین بوده‌اند، لذا مردم نباید این سه واقعه مهم را فراموش کنند و باید برای نسل جوان به درستی و با دقت هرچه تمام تبیین، آشکار سازی و رفع شبهه شود.