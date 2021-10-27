نماز و ازدواج درمان غفلت است/ تنها برای پول کار نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه رویداد «آینده روشن» که در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم در مورد ممتازین در سوره کوثر می‌فرماید «ما به تو کوثر را بخشیدیم که شکرش یک‌نماز کامل است»، کوثر به معنای خیر زیاد است.

وی با بیان این‌که ارزش ما به ایجاد رابطه‌های معنوی است، ادامه داد: دکتر و مهندس در همه جا هست اما امتیاز جمهوری اسلامی در این است که این‌ها دارای شاخص‌های دیگر نیز هستند؛ در زمان آقای بهشتی، برای نوشتن قانون اساسی گفتند «بروید تمام قانون اساسی‌های دنیا را بخوانید و استفاده کنید زیرا باید در هر علمی کمال آن را داشته باشیم».

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: به این فکر کنید که در این مثلاً پنجاه سال زندگی با چه کسی معامله می‌کنید، شهرت، مقام و پول تمام شدنی است و آن چیزی که می‌ماند، نیت‌های خوب برای انجام کارها است.

تنها برای پول کار نکنید

وی تأکید کرد: قرآن می‌گوید همه هستی برای تو است، شما ظرفیت و استعداد تمام علوم را دارید تا بهترین خدمات را بدهید و بهترین پول را بگیرید اما نیت شما تنها پول نباشد، پول بگیرید و خوشحال شوید اما برای پول کار نکنید.

قرائتی خاطرنشان کرد: خداوند از روح خودش در تو دمید و تو را خلیفه در زمین قرار داد پس تو باید با خدا وارد معامله شوی و عمر و جوانی خود را در راه خدا صرف کنی.

وی یادآور شد: هیچ‌گاه خود را فارغ‌التحصیل ندانید چرا که انسان هیچ وقت از تحصیل فارغ نمی‌شود، همواره در حال آموزش است همانطور که امام صادق (ع) فرمودند «همیشه به خوانده‌ها نگاه نکنید بلکه به چیزهایی که نخوانده‌اید بیندیشید».

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه یک دانشجو باید علاوه بر علم و تحصیل، به جنبه‌های معنوی خود نیز توجه داشته باشد، اظهار کرد: یک دانشجو باید شماره تلفن یک اسلام‌شناس را نیز داشته باشد، زیرا شما تیزهوش هستید و نمره علمی شما بالا است اما کمال آدمی تنها به این‌ها نیست، بسیاری از نخبگان علمی در این مسیر سقوط کردند.

وی با اشاره به این‌که من می‌توانم برای شما شبهه‌ای مطرح کنم که از اسلام رویگردان شوید، بیان کرد: از تعطیلاتی که وجود دارد استفاده کنید و هفته‌ای یک کتاب مطالعه کنید؛ آیت‌الله مکارم شیرازی پنجاه سال پیش طلبه‌ها را جمع کرد و گفت «تعطیلات ما زیاد است، خودمان آن را کم کنیم» تعطیلات را کم کرده و فعالیت کردند که نتیجه آن تفسیر نمونه شد.

قرائتی متذکر شد: فیلم‌هایی که در آن هیچ رشدی نیست نبینید چرا که خیلی مسائل علمی هست اما رشدی در آن نیست و قرآن می‌فرماید «از پژوهش‌های لغو دوری بجویید».

وی با اشاره به نگارش پایان‌نامه‌هایی که مشکلی برطرف نمی‌کنند، تصریح کرد: تضعیف کردن توانایی‌ها جنایت است، در مملکت مشکلاتی وجود دارد اما رسالت ما این است که عیب‌ها را بشناسیم و برطرف کنیم نه اینکه به خاطر آن عیوب نظام را تضعیف کنیم.

رئیس ستاد اقامه نماز ضمن توصیه جوانان به ازدواج به موقع و صحیح برای رسیدن به آرامش، افزود: سقوط جوانان از غفلت و شهوت است که می‌توان با نماز و ازدواج از این مسئله به‌سلامتی گذر کرد.