دولت سیزدهم نیازمند نوسازی مدیریتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در مراسمی که به مناسبت هفته وحدت در شهرک سعدی شیراز برگزار شد، افزود: مدیران فساد ستیز، مردمی، پاکدست، ارزشی و خدمت گذار باید زمام امور را در دست گیرند.

او با بیان اینکه باید به دولت فرصت دهیم که مدیران شایسته را به کار گیرد، افزود: در بخش قانون گذاری مجلس یازدهم تمام توان خود را بر حل مشکلات مردم و موضوعات مهم و محوری گذاشته است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در مقطعی در سال نخست شروع به کار این مجلس، با دولتی کم توان مواجه بودیم؛ دولتی که توانایی اجرای مصوبات مجلس را نداشت.

عزیزی ادامه داد: قانون جهش مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، تسهیل کسب و کار، قانون لغو تحریم‌ها و… در مجلس یازدهم تصویب شده و با اجرای آن می‌توان امیدوار بود که بخش بسیاری از مشکلات مردم حل و فصل شود.

او به برخی اقدامات در فارس نیز اشاره کرد و گفت: در فارس چند پروژه بزرگ همچون انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس کلید خورده؛ پروژه‌ای که نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

عزیزی اضافه کرد: در این پروژه بزرگ تخصیص آب به فارس ۲۹۰ میلیون لیتر بود که با رایزنی‌های انجام شده، این میزان را به ۴۰۰ میلیون لیتر رساندیم یعنی تقریباً ۳ برابر نیاز سالانه شهرستان شیراز که یک کار زیربنایی و مهم بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز سالانه شهرستان شیراز به آب حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب است، گفت: در حوزه ریل و راه با رایزنی‌های انجام شده قطعه یک و دو راه‌آهن شیراز بوشهر به مناقصه رفته و راه آهن شیراز گل‌گهر نیز از ماده ۴۸ خارج شد و دوباره به جریان افتاد ضمن اینکه آزادراه شیراز اصفهان تا شش ماهه نخست ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.